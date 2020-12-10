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華埠合勝堂雙屍案 最高法院拒重審

洛杉磯訊
被告陶國榮上訴被駁回。（本報檔案照）
被告陶國榮上訴被駁回。（本報檔案照）

加州最高法院9日拒絕受理洛杉磯華埠雙屍命案被告上訴，該案發生在四年前。該案被告陶國榮（Vinh Dao）持刀，在華埠合勝堂將兩名昔日好友刺死，被起訴兩項一級謀殺及多項重罪指控，最終陪審團裁定他罪名成立，被判連續兩個終身監禁，不得假釋。

但陶國榮對判決不服，決定上訴。他一直拒絕承認殺害兩名受害人楊祖浩和甄明，並表示在案發現場看到兩名死者時，死者身上就沾滿鮮血，而且他也遭到一個不明男子攻擊。

他之前的上訴於10月5日被第二區上訴法院三人組成的合議庭駁回，理由是辯訴理由不足，因為經過深思熟慮後，證據顯示被告具有用刀武裝自己的很長歷史，並在憤怒時使用或威脅使用刀子。

該案在審理時陶國榮替自己辯護，企圖辯稱自己心理存在問題，說在2001年一次屠殺事件中，他遭到多人攻擊，給他心理留下陰影，導致他一直有過激行為。

被告前女友，也是被告孩子的母親，在庭審作證時也確認，被告經常攜帶各種規格的刀具，並宣稱如果她離開，就要割斷她的喉嚨殺死孩子，讓她永遠見不到孩子。

陶國榮在案發前曾在賭場拉斯維加斯居住，也是華埠合勝堂成員。2017年1月26日，他持刀在洛杉磯華埠羅省合勝總支堂內，刺死當時擔任主席的楊祖浩、總務房長甄明，死者均為64歲，並有現場目擊證人。

華埠 洛杉磯 加州

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