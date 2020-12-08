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持槍擄女友、偷車撞警察 嫌犯被擊斃

羅蘭岡訊
羅蘭崗6日晚發生人質案，28歲嫌犯遭當場擊斃，一名警員受傷。（KTLA5）
羅蘭崗6日晚發生人質案，28歲嫌犯遭當場擊斃，一名警員受傷。（KTLA5）

羅蘭岡6日晚發生人質案，28歲嫌犯遭當場擊斃，一名警員受傷。起因是嫌犯在工業市的商圈與女友吵架，並持槍將她綁架約24小時，還盜竊一輛休旅車並試圖衝撞警員，以逃脫圍捕。

羅蘭崗6日晚發生人質案，28歲嫌犯遭當場擊斃，一名警員受傷。（KTLA5）
羅蘭崗6日晚發生人質案，28歲嫌犯遭當場擊斃，一名警員受傷。（KTLA5）

洛縣警局消息，5日晚約10時30分，28歲男嫌與女友在工業市Fullerton路1100號的商圈發生爭吵，女友試圖離去時，遭男嫌劫持上車。有附近目擊者聽到上車前，附近有傳出槍響。警方接到報案趕往現場時，兩人已經離去，調查員在該處發現遺留下的槍支、彈殼及受害者財物。

警方隨即展開人質營救行動，6日凌晨12時45分，警方曾發現嫌犯駕駛的SUV，但後者順利逃脫。6日晚7時45分，洛縣警局核桃分局再次發現嫌犯車輛，但追捕亦未成功；當晚11時45分，工業市分局的巡警在羅蘭岡Batson大道1900號再次發現嫌犯，並繞至其前方，將其成功截停。

當巡警下車靠近嫌犯車輛時，嫌犯突然啟動引擎並撞擊警車，一名巡警的腳被卡在車輛下方受傷。另一名巡警則開槍將嫌犯當場擊斃。受傷巡警送醫治療，無性命之虞。有本案相關訊息民眾，請撥打323-890-5500與洛縣警局兇案組聯繫。

洛縣 工業市 羅蘭岡

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