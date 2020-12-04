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洛市更強居家令 待家中勿聚會

記者丁曙╱洛杉磯報導
洛杉磯市市長賈西提發布「強化更安全居家令」強調三措施。(市長辦公室提供)
洛杉磯市市長賈西提發布「強化更安全居家令」強調三措施。(市長辦公室提供)

洛杉磯市市長賈西提（Eric Garcetti）2日晚發布了針對性更強的「強化更安全居家令」(Targeted Safer at Home Order)，以便減少冠狀病毒傳播，將落實三項關鍵措施：取消一切非必要活動、不外出參加任何非必要聚會、「待在家裡、待在家裡、待在家裡」！這項命令訂12月7日（周一）生效。

影音來源：洛杉磯市長辦公室

洛杉磯市長最新行政令反映了洛杉磯縣府的類似命令，所有居住在城市中的人們都必須留在自己的家中。但是，必要行業可以豁免，包括超市、加油站到醫療保健，以及電影和電視製作等。此外，無家可歸者因為無家可居也可以豁免。

該命令還禁止任何形式的公共和私人聚會，尤其是參加者們若來自一個以上的家庭。但是，戶外宗教服務和戶外抗議活動除外。不過，參加者們都必須戴上口罩，保持社交距離，以及遵守洛杉磯縣公眾示威協議。

但仍然允許人們從事諸如購買食物，獲得醫療保健，以及從事其他必不可少的業務，例如汽車服務等。同時該市許多休閒活動仍然開放，例如海灘，公園和公共高爾夫球場。

按照該項命令，賈西提敦促洛市警察局和市檢察長辦公室「大力執行命令」，任何違令者將構成輕罪，並處以罰款和入獄。

洛杉磯 警察 社交距離

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