居家避疫 窮人越窮 富人越富

都說病毒不分貴賤，但政府抗疫政策，正在悄然拉大貧富差距。一邊是蒸蒸日上的股市與房市，另一邊是失業在家艱難度日，財產遭稀釋。經此一「疫」，王侯將相，真有種乎。寒門之子不知道要多奮鬥幾年，才能與富家子弟坐在一起喝咖啡。

「獨立宣言」所述「人皆生而平等」，終究只是美好願景。一樣的居家避疫 令，對不同家庭產生的影響，有天壤之別。以收入相對不高的第三產業從業人員為例，無論是美髮還是餐飲亦或是按摩，他們都需要與客戶實際「接觸」，政府一紙禁令造成的影響可想而知。

而反觀收入相對較高的科技或專業性較強行業，居家避疫令帶來影響則相對有限。例如年收入破10萬元比比皆是的程序員，他們較容易適應遠距工作。本報亦曾報導，有科技行業從業人員，前往夏威夷旅居辦公，邊玩邊賺錢。而且疫情 對其產品衝擊有限，正如居家避疫不影響使用臉書、Windows等程序。

同屬加州，且採用相似的抗疫政策，服務行業不少的洛杉磯縣10月失業率達12.1%，而以科技業聞名的舊金山地區，失業率為6.9%。兩相比較，前述之影響可見一斑。

如今加州蒸蒸日上的房市，與全美不斷創新高的股市。說明中高收入人群的經濟實力不僅未受太大衝擊，反而在這股低利率東風中，不斷增值。而中低收入人群，因飽受失業或收入下降影響，不得不將更多儲蓄投入「生存」，而非投資 。

疫情都沒能打壓的房價，相信在後疫情時代也難以大幅下降。無房產的寒門家庭，因為疫情積蓄所剩無幾甚至破產，買房難上加難，只能選擇租房。而在疫情當下，藉助低利率紅利購入一套甚至多套房產的高收入人群，此後能通過出租房屋，獲得持續不斷的現金流。屆時再通過房產抵押貸款的方式，繼續購入新房。如此這般「以房養房」，富人將進入越來越富的良性循環。

美股近半年的大幅反彈，美聯儲不惜代價的量化寬鬆功不可沒。富人通過投資股票、基金，財產得以增值或保值；而窮人為生活，無力進行投資，只能眼睜睜看著手中資產，被不斷增發的貨幣所稀釋。

當富人子弟在疫情中，因家庭條件優渥，繼續接受著良好教育，甚至有時間專研開發愛好，為進入名校加分。窮人家的孩子，只能節衣縮食，甚至為父母還貸奔波。起點不一，即使將來畢業找到工作；富人家孩子衣食無憂，工資可以盡情揮霍。而窮人家孩子，房貸、學貸、消費貸，貸貸纏身，不知道要多奮鬥幾年，才能與富家子弟坐在一起喝咖啡。