中國信託銀行官網將改版 加強數位服務

新冠疫情 改變人們的生活方式，金融行業也加速數位金融服務發展，中國 信託銀行（CTBC Bank）宣布，官方網頁會在12月10日全新改版，提供英文、簡體、繁體中文資訊，行動版線上資訊將更加清楚明瞭。同時客戶即使因避疫回到台灣，一樣可以線上操作，安全省心。

中國信託銀行北美事業處資深副總裁劉建虹指出，網路開戶作業在美國很多年，相關法規完備，但由於疫情之前客人習慣於面對面交流，所以推動進展不大。但疫情之後這些技術就發揮很大作用。他認為網路提供金融服務會越來越方便，即便日後疫情結束恢復正常生活，相信也會形成新常態。

中國信託銀行行銷及數位銀行專案副總Sean Liao指出，目前紐約、新澤西、加州的客人只要提供駕照及社安號碼，即可在銀行官網開戶，後台身分核實及開戶僅需三分鐘就能完成。申請房貸也能在線上進行，非常方便。提及有些客人因避疫回到台灣，但遇到定存到期，或需要轉帳、付款，完全不必擔心，線上同樣可以操作。更多詳情可上網：www.ctbcbankusa.com。

目前房屋貸款 也是中國信託銀行業務主力之一。劉建虹表示，無論是新購入房屋貸款還是重貸，業務需求量很大。作為首批提供線上房屋貸款業務的華資銀行，線上申請房貸服務會讓申請程序更簡便，客人不必來回跑。但也提醒新購入房屋的華人同胞，房屋貸款有一定貸款程序，申請人需留足時間，提早提出申請，準備好所需文件，甚至可以超前部署。哪怕還沒有找到房子，提早諮詢，也能在購房時準備充分，尤其現在房市火熱，提早規劃非常重要。

劉建虹認為，華資銀行除了扮演銀行角色外，幫助客人融入主流社會也是他們服務的目標之一。展望明年，對經濟比較樂觀。今年不確定因素較多，如疫情和總統大選。但明年都會比較穩定，對社會恢復常態比較有信心。