阿蘇薩殷鑑 居民憂「輕軌延長 遊民湧入」

阿蘇薩原本是個安靜小城，但自金線通車後，突然湧進大批遊民，人數短短四年間成長近30倍。(CBS電視台)

洛杉磯金線 （Gold Line）輕軌延長線，從格蘭杜拉（Glendora）至蒙特克萊（Montclair）全長12.3哩輕軌建設工程，近日從西端首站格蘭杜拉全面開工。不禁令人回憶2015年金線從洛市中心延伸到210公路山腳城市阿蘇薩（Azusa）時，當地居民歡呼雀躍，大洛杉磯地區逐年惡化的交通擁堵終於另闢蹊徑。但始料未及，也帶來嚴重遊民問題。

短短幾年間，阿蘇薩這個傳統的安靜小城，突然湧進大批遊民，人數短短四年間成長近30倍，市府、警察 、居民全都傻了眼。如今金線繼續向東延伸，沿途城市不少居民開始擔心同樣問題。

2010年全國人口普查，阿蘇薩人口總數為4萬6346，2016年估計成長為4萬9238人。根據市府數據，2015年阿蘇薩常年流浪街頭的遊民人數為23人，但到2019年，登記在冊的遊民321人。警方表示，實際上沒有登記在冊的遊民人數還要再翻一倍左右，總數已超過600人，而且每天乘坐金線到阿蘇薩終點站後就不離開的遊民，還繼續增加。

阿蘇薩警察局負責遊民調查與管理的Robert Darrow警官表示，經常接到市民投訴，要求警方幫忙移除在他們公寓附近不走的遊民，不少居民也抱怨經常有遊民在社區遊逛，晚上出門都感覺不安全，圖書館也抱怨遊民太多，民眾投訴不斷。 提及金線在阿蘇薩境内有兩個車站，而且由於阿蘇薩是金線首期延長線終點站，不少遊民從聯合車站上車，一個小時坐到終點，下了車就不走，阿蘇薩成了他們流浪的新家。

根據阿蘇薩警方調查，當地遊民在金線開通後的一年左右開始急劇增加。一些遊民接受警方調查時表示，當時有人在聯合車站發放金線免費車票，他們拿到票就來了，一直坐到終點站，下車後發現附近就有Target超市和星巴克，洗漱用廁所都很方便，附近還有不少新建的城市屋，門廊遮風擋雨，都是晚上落腳的好地方。

沿著39號公路一直往天使國家森林，號稱阿蘇薩的後花園，草木茂盛、山水長流，也是阿蘇薩市的地方水源之一。但不知從什麽時候開始，離社區不遠的水壩入口處附近，開始湧進大批遊民，遊民在水邊搭棚而居，安營札寨，人數愈來愈多，地盤愈來愈大。

阿蘇薩警方表示，水壩由美國陸軍工兵署管理，土地則屬於聯邦政府 所有，但多年來加州環保組織說，阿蘇薩水壩周圍的林地有珍稀鳥類需要保護，尤其是春天到秋天之間，都是鳥類繁殖生長季節，不能打擾。久而久之，守兵逐漸退出山林，人煙罕至的山林，卻成了遊民大本營。如今，這一帶到處可以看到遊民的帳篷，水邊垃圾遍野，甚至聞得到人類糞便的味道。

事實上當地水源已受到一定程度的污染。阿蘇薩警方表示，現在聯邦政府要求他們協助清理， 阿蘇薩市府也希望借助聯邦政府的幫助解決遊民問題。但按加州政府規定，轉移遊民不僅要為他們提供長期居住的地方，且要保證他們物品一同得到安全轉移。而當地由於警力吃緊，遊民問題一拖再拖沒能解決。