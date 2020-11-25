趙美心籲白登延攬亞裔入閣

國會亞太裔黨團主席趙美心敦促總統當選人白登延攬亞裔進入內閣。（本報檔案照）

國會亞太裔黨團（CAPAC）24日上午舉行新聞發布會，敦促總統當選人白登（Joe Biden）效仿前任政府的榜樣，延攬合格的亞太裔（AAPI）人才進入內閣出任部長。在新聞會之前，亞裔 黨團已經向白登發出公開信，敦促他邀請亞裔候選人加入新內閣。

趙美心 指出，在過去的20多年中，至少有一位亞太裔在民主黨和共和黨政府出任內閣要職。實際上，歐巴馬政府創紀錄的委任了三位亞裔出任內閣部長（駱家輝、盧沛寧、朱棣文），而川普政府的內閣成員也包括兩名亞太裔女性。「為了確保您的政府閣員能夠真正反映我們國家的實力和多樣性，我們敦促您繼續保持這種趨勢，即任命亞太裔候選人進入內閣，並在整個政府中優先考慮亞太裔代表。」

亞太裔是美國 成長最快的種族群體，目前占美國總人口7％。因此，國會亞裔黨團認為，在聯邦內閣級別和其他重要政府部門，亞太裔獲得任命的人員應該至少占 7％。

在上午新聞會上發言的代表們，包括國會亞太裔黨團（CAPAC）主席趙美心（Judy Chu）、第一副主席孟昭文（Grace Meng）、第二副主席高野（Mark Takano）、國會亞太裔研究學會（APAICS）會長兼首席執行官Madelene Xuan-Trang Mielke、亞太裔全國委員會（NCAPA）主任Gregg Orton以及其他成員。