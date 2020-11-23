南加搗蛋大遊行 網上拼創意

「第43屆臨時搗蛋大遊行」在網上遠程舉辦。（視頻截圖）

巴沙迪那市（Pasadena）「第43屆臨時搗蛋大遊行 」（Occasional Doo Dah Parade）因疫情 無法如往年一樣在街上熱鬧舉辦，22日改成在網上遠程舉行。

參與網絡「遊行」的成員拍攝短視頻交給主辦方，後者將其剪輯成一個小時長的視頻，在YouTube上直播，聚集了近千民眾觀看。雖然透過屏幕，但節目依然熱鬧，剪輯片段包括遊行表演者的諷刺和誇張搞笑視頻片段，以及以往活動的照片和歷史視頻片段，參與者們甚至有人在明州 和蒙大拿州等地發來影片。參與民眾有的在家自拍，也有和三五友人在住宅區街道上假裝遊行，造型裝扮也都充滿創意

由於網上舉辦，主辦方也得以有機會向民眾介紹該遊行歷史，並前往老城區一些具有重要意義的地點拍攝短視頻。例如活動始於1978年元旦，當時老城的Chromo Bar and Grill的常客注意到人們紮營參加玫瑰遊行，有大量觀眾在附近。但由於那年元旦是周日，玫瑰花遊行不在周日舉行，因此該小組創建了另一項活動，以自己的諷刺方式在科羅拉多大道上遊街。活動隨後稱自己為「玫瑰遊行的另類姐妹」。