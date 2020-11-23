贈糕點、捐醫護帽…聖地牙哥台僑 愛心挺夏普醫院

台灣中心/台美基金會和北美洲台灣婦女會聖地牙哥分會，在感恩節前捐贈糕點午餐，給夏普醫院重症監護室工作人員。（主辦單位提供）

台灣 中心/台美基金會、北美洲台灣婦女會聖地牙哥分會(NATWA-GSD)，為感恩當地的夏普醫院 (Sharp Hospital）前線醫護人員日夜工作辛勞，20日購買85度C位於Balboa Mesa分店的糕點午餐，捐贈給該醫院的重症監護室 (Covid-19 ICU) 工作人員，在感恩節前給予他們精神鼓勵，並贈送150個NATWA-GSD的縫製天使 團 (Sewing Angels) 手工製作的冬季醫護帽。

聖地牙哥台灣中心在5月中提供場地， 讓縫製天使成員利用中心空間，一星期一次製作帽子和口罩。至今為止，縫製天使們共捐贈超過2100個頭帽給夏普醫院 (Sharp Hospital）和斯克里普斯醫院 (Scripps Health)。

台灣中心/台美基金會和北美洲台灣婦女會聖地牙哥分會，滿滿愛心送到夏普醫院。（主辦單位提供）

台灣中心一個不為多數人知的慈善縫紉工作組， 十多年來默默工作縫織毛毯捐赠醫院的癌症 病人，10月開始也在新冠肺炎停工後，重新投入時間和精力，捐贈手製「愛心」保暖毯子給夏普醫院巴恩哈特癌症中心 (Barnhart Cancer Center) 患者。NATWA-GSD同時也擴廣對社區的關懷，加入合作縫製100頂美麗的化療帽給癌症病患。

夏普醫院發言人迪克森（Tania Dickson）表示，感謝台灣中心所捐贈的物品，可保護與新冠奮鬥的戰鬥英雄和病人。夏普丘拉維斯塔醫院執行長 Pablo Velez、首席護理長 Christine Basieliere 和總醫師Samer Khodor，感謝台灣人社區的善良和慷慨，以及台灣中心領導人的支持協助。