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男駕車蓄意衝撞旅店 3人受傷

編譯組／綜合報導

安納罕警局(Anaheim PD)表示，一名男子19日下午4時30分開著白色Lexus SUV衝進名為Anaheim Lodge旅店，造成三人受傷送醫。警方原先一度以為是意外，但後來發現駕駛是針對其中一人蓄意駕車衝撞，因此認定屬於「以致命武器攻擊傷人」。

駕駛事後不見人影，警方仍在搜尋之中。旅店的櫃檯人員遭到衝撞後，大腿骨折、胸部挫傷，手部割傷。服務生的妻子Dipa Ahir在旅店廚房工作，她在聽到巨大聲響後衝到現場查看，發現先生已經躺在地上，另一名女子則被夾在牆邊。Dipa Ahir說，這真是嚇人，她無法解釋，也無法想像此事為何發生。

安納罕警局巡佐Shane Carringer表示，如果只是單純撞進旅店，那就是意外；但是他們發現，駕駛的目標是針對屋內的櫃檯人員，因此就是蓄意傷人。除了一牆之隔的櫃檯人員受傷，衝撞還傷及室外的其他兩人，受傷三人都已經送醫治療。

駕駛與傷者的關係尚待釐清，撞人動機也不清楚。Dipa Ahir表示，她與先生都沒看到駕駛的相貌。旅店的牆已經暫時修補完成，很快就能修好，巡佐Shane Carringer說旅店建築結構並未受損。

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