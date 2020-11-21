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39、48選區 華裔動向影響勝負

記者王若然／洛杉磯報導
亞太政策與計畫委員會（A3PCON）19日舉辦線上會議，最下面的圖為波莫那社區學院（Pomona College）教授 Sara Sadhwani。（記者王若然╱拍攝）
亞太政策與計畫委員會（A3PCON）19日舉辦線上會議，最下面的圖為波莫那社區學院（Pomona College）教授 Sara Sadhwani。（記者王若然╱拍攝）

亞太政策與計畫委員會（A3PCON）19日舉辦線上會議，探討亞太裔在今年11月大選扮演的角色。有專家認為，南加州幾個亞裔選民聚集選區，在選舉中體現出了強大力量，主要表現在第橙縣39和第48聯邦眾議員選區的兩位共和黨韓裔女性當選上。

當天的線上討論會，請來五位專家分享11月大選亞太裔參政的看法。其中波莫那社區學院（Pomona College）教授薩瓦妮（Sara Sadhwani）對南加州亞太裔選民研究已久，從2016年至今，她觀察了這三次聯邦國會議員選舉的投票情況。

薩瓦妮說，第39、45，48選區都是亞太裔選民比例較大地區，根據2016年一項調查，亞太裔在這三個選區的選民分別是28.5%，20.9%，17.5%。尤其是第39選區，亞太裔占比很大，其中華裔占比最大，而這些華裔民眾在這次投票發揮了重要作用。在第39選區和第48選區中，兩位共和黨候選人金映玉（Young Kim）和朴銀珠（Michelle Steel）都打敗民主黨對手當選。有趣的是兩人都是韓裔，而華裔是否因為兩位候選人是韓裔而投票給她們，也是值得研究的主題。

薩瓦妮說，第39區在2018年，可以說華裔選民幫助喜吉利以微弱票數贏得選舉。而今年，同樣是華裔選民幫助金映玉贏得選舉。華裔選民對兩黨候選人的選擇值得探討。

薩瓦妮並說，目前主流媒體對亞太裔選民的數量調查，多數都是英文的，因此很多亞太裔選民和他們的選舉意向都被忽視，亞太裔選民群體可能要比想像得龐大許多。

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