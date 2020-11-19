秦振國連任：力促核桃市警察預算不減

順利進入第三任期，秦振國表示，未來四年將重點推動核桃市的經濟和社區安全更上層樓。（本報檔案照）

核桃 市議員選舉塵埃落定，現任市議員秦振國（Eric Ching）和Nancy Tragarz雙雙成功連任。順利進入第三任期的秦振國表示，未來四年將重點推動核桃市的經濟和社區安全更上層樓，把核桃市建設得越來越好。

秦振國在11月市議員選舉，以6200票和19.24%的得票率獲勝。另兩位獲勝者分別是Linda Freeman，獲7249票，得票率22.49%；Nancy Tragarz獲7156票，得票率22.20%。由於今年投票率超高，三位獲勝者的得票是近年最高的一次。新舊議員交接儀式將在2021年1月首次市議會上舉行。

秦振國感謝所有支持者。他表示，此次競選，他是唯一多次受到黑函攻擊的候選人，在最艱難的時候，很多居民通過電子郵件和電話、微信 等形式，為他打氣加油，一些支持者更努力幫忙插牌子助選。他也感謝世界日報全面詳細公正報導，讓選民瞭解黑函攻擊事件的來龍去脈。

秦振國表示，核桃市的經濟長期依賴產業稅收，商業稅收一直位於較低水平，未來希望引進更多知名商家和投資，增加商業稅，也為本地和附近城市居民提供更多生活便利。目前核桃市財政基本良好，但絕對不能坐吃山空，未雨綢繆非常重要。

修正47號提案的加州20號提案在本次選舉未能過關，加上許多地方警察 經費大幅度削減，社區安全成爲大眾普遍關心議題。秦振國表示，雖然有民眾提議是否應該削減核桃市警政開支，但他堅決反對，希望市議會能夠堅守警政預算不減，繼續保持核桃市全國最安全宜居城市風貌。

他表示，在保有警力的同時，也希望社區守望相助得到進一步推廣。可喜的是，以前部分華人居民不願意與警方打交道，但現在很多居民加入社區聯防，看到可疑的人事相互通氣，主動報警，希望形成良性循環。