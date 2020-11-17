川普摃白登 誰在滿地找牙

總統大選已過兩周，雖然選舉訴訟還有部分在進行，但是已經法院裁決的無一件成立，所謂欺騙選舉、偷走選票之說，迄未見有效證據，更沒有法官同意此種說法。

迄今未服輸的川普 ，一再以選舉舞弊掛在嘴上，但上了法院卻處處碰壁，只有在推特上大發牢騷，除了為自己面子辯護之外，不願讓癡心的川粉失望，甚至瓦解，為2024年續攻白宮，應是主要原因。

就選戰論成敗，可從幾椿小事觀察，何者有大將之風，可登大位做領導人，何者輸不起，只能打烏賊戰，反而傷害美國 民主制度的形象。

先就川普四年任期走過的痕跡來看，因應新冠疫情 是他未料到的意外挑戰，卻是他失利的主因，其中最重要的是只知卸責、完全輕忽疫情嚴重性。

川普自信過人，凡事皆自以為是，從疫情怪罪「中國病毒」，等到自己確診，卻轉嫁說曾與軍人眷屬會面，言下之意有可能是軍人眷屬傳染。再來對確診人數增加，又解釋為醫師虛報新冠病例，暗示醫師從中牟利動手腳；甚至輝瑞藥廠新冠疫苗研發有成，也被川普扣上「政治陰謀」，理由是大選之後才公布，未讓他享受到選舉紅利。一連串事例看來，都是別人的錯，川普完全沒錯，也不必負責，間接影響到醫界、軍眷的選票。

川普另一方面蔑視科學，只相信自己的直覺，導致「科學美國人」雜誌175年來首次表態要支持總統候選人，卻不是川普。權威的科學期刊「自然（Nature）與科學（Science）兩大雜誌也反川普。而科學、醫學期刊「刺胳針」（Lancet）與「新英格蘭醫學期刊」更同時呼籲勿投川普。顯見川普輕視科學，導致科技醫學界知識分子難以忍受，紛紛跳出來撻伐，也影響有點科學知識的選民對川普反感。

川普任內曾經入閣的文武官員，在其麾下領略了他的領導風格，在選前共有近500名退休將領、大使與內閣官員聯名聲稱「川普不適任」，這在任何時代都是少有的現象； 他們指出川普破壞法治，令民主無法運行的舉措令人髪指，更表示「川普的態度和種種錯誤，讓我們的盟邦不再尊敬我國，敵人不再害怕我們。」

前文武百官，不惜群集「犯上」，捋虎鬚直言，如非得已，豈願如此，也顯示川普領導統御大有問題。

細究川普一生順遂，凡事以自我為中心，謀求個人最大利益，要求屬下對其效忠。選舉創造動人口號「美國再度偉大」，執政卻造成貧富懸殊，社會對立、種族歧視更加嚴重，美國反而更分裂。動盪不安的情勢，在在刺激原本無意投票的選民站出來，希望撥亂反正，讓美國民主制度的運作不致脫軌。

從選後看川普「我贏，我稱王」，「我輸，我搗蛋」，完全沒有民主風度的行徑，嚴重傷害美國民主楷模的形象；投票支持白登，趕川普下台的美國人，不禁慶幸趕走這願賭不服輸的政客，真是最正確的選擇！