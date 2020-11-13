熔斷不止航班 還有拳拳之心

中國 為保防疫成果，近期動作不斷。先是出台入境新規，變相禁第三國轉機；再是嚴格履行已有制度，頻頻熔斷航班。就差直接明說，海外華人 不要回來。正所謂「君之視臣如犬馬，則臣視君如國人」，如此「一刀切」的政策，恐讓部分華人失報國之心。

不知是否因為「人口眾多，從來不缺人」，中國政府自疫情全球蔓延之初，對待海外僑胞的態度，就與其他國家不同。美國 華人母子機場下跪求登機回國的畫面仍然歷歷在目，近期又有新規、舊制封堵回國路。航班熔斷與病毒檢測新規可謂雙重卡關，導致年內回國機票基本售罄，明年1月機票動輒萬元起步且一票難求。

美國疫情嚴重衝擊經濟，許多企業需要裁員。對於部分外籍勞工而言，丟掉工作等同失去身分。在新工作難尋的情況下，為避免逾期滯留，回國難以避免。然而在此心塞時刻，還要為歸國之路頭疼，讓人怎能不落辛酸淚。

在美國工作的華人還有先進醫療系統保障，而中國一帶一路協助開發的落後國家，當地醫療條件差，華人勞工更是迫切需要回家。月前中國民航局熔斷孟加拉至中國航線四周，就曾導致當地服裝廠、鞋廠中國籍員工叫苦不迭、四處哭訴。

而海外留學生，在許多學校大部分實行網課下，考慮到不是每位留學生都家境殷實，回國避疫、遠離生活成本相對高的美國，或是更好選擇。

還有家裡遭遇突發狀況的華人。例如有親人病重或去世，卻無奈「被困」海外，無法見親人最後一面，或是出席喪葬與處理後續事宜，這如何讓人不心急。

近年來屢有華人遭詬病「崇洋媚外」，仔細思量其實不意外。除了主觀原因，政府的做法，客觀上也在起作用。拋開自由、民主這些老生常談的觀點不談，美國政府對待僑民的做法，就更讓人暖心。例如在打算「閉關鎖國」抗疫前，國務卿龐培歐曾全球喊話預警，沒有採取「入境新規」這樣的政策突襲。此後更是安排撤僑航班，並在部分降落地居民反對下，多番協調讓航班降落軍營，以便更好統一管理與安排。

孟子在「離婁下」曾論述，君主看待臣下如同犬馬，臣下看待君主就會形同路人。這同樣適用於國家與國民的關係，危難之時，政府千方百計阻擋國民的歸國之路，那就不要希望在太平之日，海外華人能拋棄更好生活，歸國建設家鄉。

誠然中國與美國的國情不同，中國很難安排大規模撤僑航班；但與其設置重重障礙，將僑民堵在國門之外，不如效法美國，在軍營設立隔離區統一管理等，先允許國民回家再進行安排，或許更暖人心。