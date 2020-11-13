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加州確診破100萬例 每40人就有1人染疫

洛杉磯99歲華嫗住院 讀世報安度疫情

爾灣市訊
汪蓓文住院休養期間，在戶外會見子女15分鐘，其餘時間靠讀報打發。（讀者提供）
汪蓓文住院休養期間，在戶外會見子女15分鐘，其餘時間靠讀報打發。（讀者提供）

新冠疫情持續擴散，加倍衝擊年長居民及家屬，定居爾灣市30多年的99歲人瑞汪蓓文，疫情期間兩度進急診室，並住院接受雷射手術治療 ，又在復建中心休養兩個多禮拜，其間限制家屬探病，汪蓓文的女兒汪亞英，只好天天送世界日報及羹湯陪伴母親，支持她安然度過住院時期。

汪亞英談起這段非常經歷時說，三年前她母親曾住院動手術，所以家人對選擇醫院及安養中心作了一番研究，這次她母親兩度因呼吸困難送進急診室，隨後轉到爾灣加大醫院作雷射手術，才體會到事先作好醫療準備的必要，否則在疫情期間生病，根本不可能事先去參觀環境與設備。

儘管手術順利，這次汪蓓文住院及復原期間，為控制新冠疫情限制家屬探病，對病患及家屬都是莫大挑戰。汪亞英說，她的母親學了幾年英語，在醫院還可勉強應付，但是隔離的措施，讓病人真的有如監禁般的孤單，每天接觸的醫護人員都是全付武裝，只露出兩個眼睛。醫院及安養中心原有的活動空間都不能去了，原本她母親不想學用iPad，這次她趁機教母親用視訊軟體與家人溝通。

汪亞英指出，由於她母親耳朵重聽，並不太愛用iPad，平日每天必讀世界日報，住院及休養期間，子女們每天輪流送報紙到醫院及安養中心。據安養中心記錄，汪蓓文進食不多，但是愛看報紙，似乎精神糧食對她更重要。

汪亞英說，她有一位住在北加州的姨媽已106歲，她母親也有長壽基因，此次新冠疫情住院一個多月，沒有染上病毒，可見醫院及安養中心防護措施做得很好。安養中心上周五特別在戶外搭設桌椅，安排病人與家人會面15分鐘，雖然時間短暫，對病人仍是很大的安慰。

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