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西來大學研討 線上談商業經

記者李雪／洛杉磯報導
洛杉磯西來大學10日聯同State Farm、羅斯密商會等組織舉辦專題硏討會。（網路會議截圖）
洛杉磯西來大學10日聯同State Farm、羅斯密商會等組織舉辦專題硏討會。（網路會議截圖）

蒙特利公園市長陳贊新10日表示，蒙市已推出復工計畫，很多餐廳都已掛上許可，在安全情況下戶外用餐。為幫助商家，市府加快審核和批准過程，申請非常簡單，只要郵件提交和申請費，幾天後便可獲批。

洛杉磯西來大學10日聯同State Farm、羅斯密商會等組織舉辦專題硏討會，討論如何在加州經商-新冠病毒的應對之道。在西來大學工商管理系陳岳雲博士主持，五位主題講演者分別就新冠肺炎，對各自企業和行業的影響及應對作交流和分享。

State farm保險公司的羅敏兒，介紹疫情下該公司如何保障員工安全，以及給小商業客戶降低保費等。提及過去幾個月除了疫情，有小商家遭遇趁亂洗劫、地震等，為幫助這些業主，公司提供遠程索賠。

美富銀行(American Plus Bank)Louie Couto表示，因疫情期不確定因素太多，銀行需了解客戶才可批貸款，這也是為何很多銀行不接受新客戶，於是一些小商業無法貸款或錯過申請PPP。提及在疫情來前，沒人知道會需要貸款，因此商家平日和銀行保持良好關係很重要，可從開通商業支票帳戶做起。不管未來再有一場疫情還是經濟危機，或是一個機會，與銀行保持關係在需要時總能用上。

蒙市市長陳贊新表示，申請蒙市復工計畫，有中英西語幫助，市府通過電話、媒體報導，甚至挨家通知民眾，蒙市的商戶已經重開，鼓勵大家光顧。此外，為了安全還在戶外用餐區擺放路障，避免用餐區被車意外撞到，還有給商家的經費可以申請。

南加愛迪生公司代表Joyce Lui，交流和分享能源業應對之道。敬業會計事務所會計師陳柏宇分享中小企業應對之道。

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