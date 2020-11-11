美國商家跟風雙11 好康刺激買氣

Lancome美妝護膚品全場滿額享最多七折的優惠。（蘭蔻網站截圖）

中國的雙十一，美國 主流商家也來湊熱鬧，不少服飾美妝品牌在雙十一推出各種折扣，且還有各種積分禮卡和贈品，更有的直接開始黑色星期五銷售。受疫情 影響，商家們看來是使出渾身解數想出各種辦法來刺激買氣。

化妝和護膚品折扣相當誘人，如Lancome美妝護膚品全場滿額享最多七折優惠， 需使用折扣碼 SINGLESDAY ，訂單滿75元享八折，滿100元享7.5折，滿150元享七折。滿42元可花費72.5元換購價值555元聖誕禮包，含小黑瓶、小黑瓶眼霜、大眼精華等十件正裝。L'ABSOLU ROUGE INTIMATTE唇膏，和ABSOLUE VELVET菁純面霜都是其人氣產品，美國境內滿75元免運費。Elizabeth Arden全場無門檻八折， 需使用折扣碼 EALOVE ；另外訂單滿50元送正裝面膜（價值78元），需要使用折扣碼 MASK。 訂單滿38元可花費49元換購價值302元的節日禮包。美國境內免運費，截止日期為11月12日 02點59分。

服飾類尤其是秋冬服飾很受歡迎，運動戶外品牌The North Face男女運動鞋服、配飾低至六折促銷。像是1996爆款拼色羽絨服細羊羔毛外套，都是不錯的入手機會，外套折後不到60元。 優衣庫還專設雙十一頁面（https://www.uniqlo.com/us/en/women/limited-time-offers），像是現在要穿的羽絨背心售價34.9元，運動夾克19.90元。kate spade現在輸入折扣碼INTHESPIRIT，可享受最高60%（四折）的折扣，截止日期為11月16日23點59分。Michael Kors的註冊VIP，可使用20FROME折扣碼，享受額外20%的折上折優惠。

手袋類也是入手的好時節，COACH Outlet 現在已推出全場低至三折的黑色星期五優惠， 不到100元就能買下各款手袋，美國境內免運費。Neiman Marcus 百貨現在購買原價的服飾鞋子美妝品，訂單滿250元送25元禮卡，翻倍後變50元禮卡；滿500元送50元禮卡， 翻倍後變100元禮卡；最高是滿2000元送300元禮卡，翻倍後變600元禮卡，需使用折扣碼 TOGETHER 。另外，NM新人額外享受8.5折，部分品牌可疊加新人的8.5折，美國訂單免運費，優惠活動截止日期為11月14日。