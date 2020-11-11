大雪降 巨象山、南加滑雪場將開放

巨象山（Mammoth Mountain）滑雪 場10日表示，開放日將提前一天在13日就對外營業，主因是周末降下12吋瑞雪，五條路線的纜車提早開放。南加州 的主要滑雪場積也很厚，但尚未決定開放日期。

滑雪場發言人Tim LeRoy說，第1、2、3、6 、11號線的纜車都將開放，但下個周末的個人票都已經賣完，較貴、開放日期較多的Ikon雪道還有門票。

上周末的天氣變化，為加州不少雪場帶來18吋甚至更深的積雪。國家氣象局（NWS）指出，大熊市（Big Bear City）出現十吋降雪 ，, 綠谷湖（Green Valley Lake）、箭頭湖（Lake Arrowhead）12吋，奔泉（Running Springs）為六至八吋。

聖伯納汀諾山區的雪谷山滑雪場（Snow Valley Mountain Resort）出現18至20吋的積雪，不過場方還未決定開放日期。

大熊山莊（Big Bear Mountain Resort）的雪峰（Snow Summit）與熊山（Bear Mountain），同樣有18吋以上積雪，場方將會盡快宣布開放時間。

太浩湖（Lake Tahoe）的史科谷（Squaw Valley）、阿爾平草地（Alpine Meadows），場方回報7日的降雪帶來7吋積雪，並會利用接下的低溫氣候造雪。兩處場地原定11月25日才對外營業。