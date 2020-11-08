全美中文學校聯合會 周六線上師資培訓講座

全美中文學校聯合總會將於美西時間11月14日下午4時至5時30分，舉辦線上師資培訓講座，將由北加州 的陳姮良老師，主講「課堂教學四部曲：GRR 模式的設計與應用」。線上講座將透過網路平台Zoom進行，歡迎有興趣的民眾或學校在11月13日前在線上報名。

講座內容分為：GRR 模式是什麼？如何應用GRR模式來設計與應用在華語教學？如何將翻轉教室、主題設計與學生為中心的理念一起融合進來GRR模式？如何進入思維應用新時代？

陳姮良現任Chabot College兼職中文講師、 Moreau Catholic High School中文電腦多媒體教師、University Southern California STARTALK課程顧問及教學講師、金山灣區 華語文數位學習中心經管理人、以及美國 外語教學學會中文水平測試委員。

報名可點擊以下連結登記：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2Y1aDLcKinSrNMvSoCVlpL，線上講座將透過網路平台Zoom進行。詳情可查閱全美中文學校聯合總會網站（ncacls.net）。