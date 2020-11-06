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華女戰勝心魔 創「亞裔精神健康項目」網上助人

記者謝雨珊／洛杉磯報導
Asian Mental Health Project旨在提供亞裔心靈雞湯，建立起彼此互相照應的群體，彼此加油打氣，共同走出心魔。（Instagram截圖）
Asian Mental Health Project旨在提供亞裔心靈雞湯，建立起彼此互相照應的群體，彼此加油打氣，共同走出心魔。（Instagram截圖）

心理健康問題在很多華人家庭是禁忌，南加大（USC) 華裔畢業生張良琳（Carrie Zhang) 鑑於與克服心魔的痛苦經歷，暸解心理治療的重要性，在社群平台上創立「亞裔精神健康項目」（Asian Mental Health Project）後援組織，提供同儕抒發管道及關懷協助，尤其在疫情期，幫助許多人打開心房；她的善舉登上主流媒體CNN，廣為宣揚。

不少華人心理有疾病也不願告訴家人，抱著「講了也沒用」的心態隱忍。然而心理問題若無法即時解決，將使問題愈趨嚴重化。張良琳表示很能夠體會這種情形。

張良琳父母來自台灣及中國大陸，是移民第一代，生長環境及思想較傳統。在這種較傳統的華人教育方式下成長，張良琳不曾與父母談論自己的精神狀況，主因是不知如何說出心理問題。再加上學校心理輔導資源少之又少，她未能在校取得適當協助，抑鬱症竟然上身。

張良琳原以為能與抑鬱症共存，沒想到上了南加大，又患上創傷後壓力症（PTSD)。她當時時常焦慮，沒有安全感，不放心說出自己的真正感受，封閉自己。最嚴重時，每到夜晚來臨，恐慌症一觸即發，情緒波動大，「一下子哭一下子笑」，停不下來，無法控制情緒。她描述當時的心情說，恐慌症每每發作，只會感到「麻痹」及「害怕」，頓時情緒抽離，對於回到現實又感到很害怕。

之後在友人鼓勵，配合物理治療師的藥物、心理諮商師的輔導、團體心理治療的協助，張良琳才慢慢康復。「這些資源對精神有問題的人來說是良藥」，張良琳因此在一年半前，與其他三位友人，在臉書及Instagram社群平台創立「亞裔精神健康項目」，透過專家提供亞裔心靈雞湯，建立照應群體，相互加油打氣。

因應新冠肺炎疫情，許多活動線上化，張良琳也邀請多位心理諮商師為講員，供免費服務，帶給患有心理疾病的亞裔心靈支持與協助。也邀請成功對抗心病的同儕，在線上分享經歷，希望大家得到「Stay in，Check in」的關懷。在居家避疫時期，參與講座人數明顯比過去多，證明有越來越多亞裔需要類似協助。

亞裔精神健康項目臉書www.facebook.com/AsianMentalHealthProject，Instagram: @asianmentalhealthproject。

南加大（USC) 華裔畢業生張良琳（Carrie Zhang) 。（張良琳提供）
南加大（USC) 華裔畢業生張良琳（Carrie Zhang) 。（張良琳提供）

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