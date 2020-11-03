川普會被23萬亡魂拖累嗎？

選戰已近尾聲，川普 連任或白登勝選，3日定江山。雖然川普對一旦落選，另有伏筆，但多數選民還是主張要有君子風度，願賭服輸！

川普自傲的是他的經濟成績單，認為足以讓他連任，可是人算不如天算，一場新冠疫情 讓他施政能力受到嚴酷挑戰。

這場新冠戰役，目前全美有911萬人確疹，23萬多人喪生，兩者都占全球疫情總數五分之一；試想如果一場戰役，有23萬人喪命，900多萬人負傷，那是多麼嚴重的損失，面臨如此驚人的傷亡，指揮官焉能完全不負責任？

23萬人的生命，在執政者輕忽之下，無辜的離開這塵世，影響的不只是23萬個家庭，更可能是上百萬人的情感歸依或生計所託，卻在選舉硝煙中，刻意被淡化。

一場戰役中如有23萬人因為戰火捐軀，如果是尊重生命、體恤民眾的政府有可能竪立紀念碑，對往生者表達哀思與歉意，不只是憑弔，更重要的是喚起民眾警惕，勿再發生同樣悲劇。

回頭看川普政府對於疫情的防治，既不尊重專業，更是輕忽其嚴重性，甚至反智的訕笑防疫 基本工作。上行下效，任其蔓延，還自以為是；屢屢宣稱「病毒會自動消失」，並自誇「疫情終結」，換來的是一波波疫情高峰，有更多的人感染，甚至喪命。

川普本來穏操勝算的連任，因為疫情反覆，有可能讓煮熟的鴨子飛了。他不願意面對現實，服從專業，對於疫情刻意忽略，初期將責任轉嫁，怪罪「中國病毒」，以甩鍋方式卸責，繼而力摃疫病管制暨預防中心（CDC），嘲諷專家，又拒聽傳染病學專家佛奇諫言；對於日增的死亡病例，則另賦予新的解釋，聲稱醫師為牟利，虛報新冠死亡病例，川普自始沒有為死亡數十萬人承認是防疫不力的錯誤。

在重開經濟與全力防疫兩個選項，何者對全民有利，對國家有益，原本是困難抉擇，在無法兼顧情況下，川曾選擇前者，這個判斷如真能擺脫疾情的糾纏，未嘗不是大膽而明智的決定。可惜的是，經過川普放縱支持他的群眾集會造勢，大夥不戴口罩，盡情吶喊呼叫，據史丹福大學調查報告，從6月20日到9月22日18場川普造勢活動，有3萬人確疹，可能導致700人死亡。間接證明防疫如不確實，春風吹又生，病毒不會自動消失。

川普為了選情，激起支持者熱情，四處造勢，川粉聚集，聲勢浩大，本是可喜的現象，但在疫情期間，如果真正關心自己的選民身體健康，應該把防疫列為第一優先。

看看民調分析，關心疫情的郊區白人長者，高知識分子白人，原來大多是川普的選民，如今面臨疫情威脅，不再支持川普，而23萬因新冠病故的民眾家屬，更有可能影響投票對象，這些都是川普能否連任的警訊。川普要求勝選，焉能忽視這股要求有效防治疫情的呼聲！