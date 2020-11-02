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偷盜免坐牢 慎選檢察長

洛城新語

洛杉磯縣選民，如果已經決定總統該投給川普或白登，千萬也不要忘記在洛縣地區檢察長(Los Angeles County district attorney)欄目下，勾選心中合適的人選。今年檢察長選舉很詭異，但對於深惡痛絕盜賊偷搶950元以下財物， 卻不用進監牢的選民而言，現在正是「討回公道」的時候了。

2020年檢察長選舉，由現任的雷西(Jackie Lacey)和挑戰者賈斯康(George Gascón)對決。洛縣檢察長是全縣最高執法官員，主要職責是決定那些犯罪案件應被起訴、指揮所有檢察官，並監督各警察單位執法和使用武力的公正性，各級公務人員涉及貪腐濫權等。

雷西是黑人女性，在洛城出生成長，父母都是基層勞工，1986年進入洛縣地檢署擔任檢察官，一路晉升，2012年首度當選檢察長，此次獲得多數警察工會支持，捐款也大多來自警界。

賈斯康是出生在古巴的西語裔白人，年幼時遷居洛城，曾任洛市警局副局長、舊金山警局長、舊金山地區檢察長，獲得自由派人士支持，他的競選捐款絕大多數來自矽谷的千萬富豪。

今年3月初選時，包括洛杉磯市長賈西提在內的本地政治人物，多半背書雷西，但自全美爆發「 黑人的命也是命」運動，且數件洛城警員被控過度使用武力案件未被雷西起訴後，賈西提等人撤回了對雷西的支持，搭上當前「政治正確」風潮。

雖是基層警員出身，賈斯康主張廢除保釋金制度，以勸導和預防手段取代強力懲罰罪犯，並為大麻前科犯清除犯罪紀錄。他指責雷西未能追究濫用武力的警員，他也是全美進步派(progressive)人士屬意的明日之星。

但最值得注意的是，賈斯康是2014年加州第47號提案(Proposition 47)的發起人和起草者，這個提案被許多有切身之痛的選民，認為是惡名昭彰的爛法律，當年化名為「安全鄰者與學校法案」(Safe Neighborhoods and Schools Act)，獲得59%選民支持。但等到一年後，許多民眾才恍然大悟，發現受騙上當。

47號提案主要的功能是，讓不到950元以下的財產犯罪者免坐牢，且吸毒者不必強制參加戒毒計畫。於是許多罪犯知道，只要偷盜950元價值以下財物，就算失風被警察逮捕，也只是去警局登記一下過個水，馬上可重回街頭再度犯案。這讓洛縣這幾年的財產犯罪大增，許多民眾都有切身之痛。當警員的犯罪報告還沒有寫完，辛苦逮到的嫌犯已經大搖大擺的走出警局，等於白忙一場，警察變成沒有動力，再去逮捕那些不會受刑罰制裁的罪犯。

刑罰的目的除了讓犯罪付出一定代價，最主要的功用是嚇阻那些有意圖犯罪，但還尚未付諸行動的人，一旦跨越紅線就會受到懲罰。如果犯罪的人，卻不必接受懲罰，法律形同具文，社會治安必定受到打擊，司法正義機制必定遭到破壞。

賈斯康在舊金山檢察長任內、47號提案生效後，轄區內財產犯罪大增37%，許多當地執法官員很不喜歡他，此次選舉，舊金山警察工會甚至花費數百萬元抵制賈斯康。

賈斯康如果當選，某種程度等同為47號提案再度背書，也對那些財產犯罪受害者再揮了一記耳光。

警察 洛縣 舊金山

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