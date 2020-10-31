洛市在線會議 日菲韓領事齊反仇恨犯罪

此次與會的洛杉磯市警局副局長周寶來。（LAPD Website）

近日，洛杉磯 市民權和人權部（LA Civil and Human Right Department）聯手日本、南韓和菲律賓駐洛杉磯領事館召開反仇恨犯罪 在線會議，共同討論如何應對新冠疫情期間針對亞裔 的仇恨犯罪和事件。洛杉磯市議員柳大衛（David Ryu）表示，仇恨犯罪的受害者們，除了應當及時向警方匯報案情外，也應和民選官員保持聯絡，共同推動針對仇恨犯罪的相關改革的進程。

自新冠疫情爆發以來，美國社會中針對亞裔的仇恨犯罪事件出現上升趨勢。根據2020亞裔選民民意調查（2020 Asian American Voter Survey）提供的數據，有超過51%的受訪亞裔選民擔心，因新冠疫情而導致的仇恨犯罪會影響到自身安全，79%的受訪者認為針對亞裔的種族歧視在美國普遍存在。

洛杉磯市市長賈西提（Eric Garcetti）在會上表示，洛杉磯市是一座給予人歸屬感的城市，力量來自全世界各地的移民和市民。他支持新成立的洛杉磯市民權和人權部與洛縣各部門通力合作，追蹤和懲處仇恨犯罪和事件。賈西提也號召所有洛杉磯縣市民團結起來反對種族歧視。

洛杉磯市議員柳大衛表示，自新冠疫情爆發以來，洛縣已經出現數千起針對亞裔居民的仇恨事件和仇恨犯罪，其中的9%針對亞裔居民的身體攻擊，且絕大多數施暴者為年輕人。同時亞裔女性遭受仇恨攻擊的幾率為男性的2.4倍。柳大衛表示，居民在積極舉報和阻止仇恨事件的同時，也應和當地的民選官員保持聯絡，讓各地的立法和行政機關意識到反對仇恨犯罪的重要性，並與當地社區共同推動針對仇恨犯罪的相關制度改革。柳大衛提供了自己的郵箱[email protected]，鼓勵遭受仇恨犯罪的市民通過此郵箱與自己聯繫。

洛杉磯市警察局副局長周寶來（Blake Chow）表示，美國社會一直存在將內部問題怪罪給外來移民的傳統，而目前美國政治的高度兩極化也給仇恨犯罪火上澆油。目前洛杉磯市警局已經與各部門建立了有關仇恨犯罪的相關合作網絡，以記錄、追蹤和懲處仇恨犯罪的施暴者。同時洛杉磯市警局也積極在各個社區中開展教育活動，幫助市民深入了解仇恨犯罪的危害性。