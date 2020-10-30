我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診894萬例 加州破92萬例

法國再封城！巴黎人大出逃 車陣綿延數百英里

LABA藝展啟動 面向全球開放

記者張宏／比佛利山報導
LABA洛杉磯國際藝術節暨比佛利藝術線上展日前舉辦啟動儀式。（記者張宏／攝影）
LABA洛杉磯國際藝術節暨比佛利藝術線上展日前舉辦啟動儀式。（記者張宏／攝影）

LABA洛杉磯國際藝術節暨比佛利藝術線上展，日前舉辦啟動儀式，該項活動將歷時一年，面向全球開放，通過線上報名、投票和線下展覽進行。目前已收到來自中國、西班牙、美國本土等多國藝術家報名參展。

董事會主席Sharon Amezcua 表示，疫情當前，但是藝術展的籌備活動未受影響，啟動儀式標誌著備受期待的LABA藝展正式展開。組委會期待與業內同道一起，推選出優秀的藝術作品給大眾，推動世界藝術事業發展。

董事會共同主席Joey Zhou介紹，LABA自籌備以來就受到世界各地藝術家的關注和參與，包括美國藝術家Dionisio Cimarelli、Joshua Elias、Kathaerine Arion、Jayne Schelden、Ante Zovak，德國藝術家Ekatherina S Savtchenko、西班牙藝術家Paola Charnet、土耳其藝術家Michailas Badalianas，以及旅居各國的華人藝術家黃建南、昃偉、趙寒翔、許宙、薛文康等，目前已有百人在網上登記報名。

他指出，經過LABA組委會30名共同主席無記名投票表決通過的藝術家，將入圍參展明年7月舉辦的比佛利藝術線上線下展，同時入選2021年100名全球最具影響力的藝術家的評選活動。藝術無國界，希望借助藝術將世界各地的人聚集在一起，同時治愈被疫情影響的人們。

出席當天活動的LABA董事會主要成員，還有Harrison Engle、凱倫公主 （Princess Karen Cantrell）、以及 Carlos Amezcua、Sandra Costa 、知名國際策展人、LABA執行董事Philiip De Clare。

凱倫公主 （Princess Karen Cantrell，左）和奧斯卡評委Ha...
凱倫公主 （Princess Karen Cantrell，左）和奧斯卡評委Harrison Engle。（記者張宏／攝影）

美國 疫情 投票

上一則

世界晚報／川普白登佛州搶票都稱「投給國家未來」

下一則

洛縣4警控霸凌 申請禁制被駁

延伸閱讀

LABA洛杉磯國際藝術節暨比佛利藝術線上展啟動

LABA洛杉磯國際藝術節暨比佛利藝術線上展啟動

德州電鋸殺人狂造訪！超狂萬聖節布景驚動警方上門

德州電鋸殺人狂造訪！超狂萬聖節布景驚動警方上門
伯大尼畫室培育藝術人才小班教學 個別指導 作品集申請名校

伯大尼畫室培育藝術人才小班教學 個別指導 作品集申請名校

黑白集／恐怖情人外交藝術品 或嘲諷民粹政治

黑白集／恐怖情人外交藝術品 或嘲諷民粹政治
國際書畫藝術家聯合會 啟動期刊網路書畫展徵稿活動

國際書畫藝術家聯合會 啟動期刊網路書畫展徵稿活動
大澤人「超以像外」個展 張揚牛馬韌性

大澤人「超以像外」個展 張揚牛馬韌性

熱門新聞

橙縣部分城市仍有山火延燒，因此部分區域撤離令仍在。（取材自mission viejo市政府推特）

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

2020-10-28 21:21
疫情以來，不少屋主因「禁趕令」遭遇租霸。圖片並非本文華人房東的房屋。（記者李雪／攝影）

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂

2020-10-25 19:22
Trader Joe's這款受歡迎的自有品牌食品被宣布召回。（FDA網站下載）

Trader Joe's召回一款受歡迎的自有品牌食品

2020-10-25 15:23
Silverado山火導致當地濃煙蔽日。（KTLA）

爾灣超大山火 9萬人急撤

2020-10-27 03:21
有18輪大卡車遭圍堵洗劫。（ABC）

洛杉磯道奇奪冠慶祝 變大規模暴動砸搶

2020-10-28 13:46
爾灣半山豪宅區如今已空無一人。（記者陳開、王若然／攝影）

世說新聞／山火避難所竟有牛排吃！火場半山豪宅如今啥樣？

2020-10-28 03:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光
駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈

駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈
川普一連任 反移民健將 米勒將出重手

川普一連任 反移民健將 米勒將出重手
瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸

瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸
法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首

法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首