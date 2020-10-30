洛縣4警控霸凌 申請禁制被駁

洛杉磯縣警局東洛杉磯分局四名員要求法院保護。( 縣警局網頁)

東洛杉磯 分局八名員警2019年狀告洛杉磯縣與四名同僚，因為他們遭到洛縣 警局（LASD）內部幫派「義賊」（Banditos）的暴力威脅。其中四名員近來更提出臨時禁制令 （TRO），要求法院禁止針對他們的「懲教行為」（disciplinary proceedings），但是洛杉磯縣高等法院法官Randolph M. Hammock認為，禁制令並無必要，駁回要求。

四名員警主張，「義賊」以「懲教行為」威嚇他們，要他們辭職，不然就滾出東洛杉磯分局，因此額外向法院申請TRO，以限制類似行為。但是法官告訴委任律師Vincent Miller，沒有核發禁制令的事實基礎，因此就算原告可以主張，但他不會批准TRO。不過Hammock還是表示，如果原告方真的覺得有必要，可以補足證據、依正常程序申請，他會在12月18日的庭訊時處理。

Art Hernandez等八名員警最早控告縣府與同僚對他們的人權造成不確定傷害，並以暴力行為攻擊、騷擾他們，起因是2018年9月的甘迺迪大廈（Kennedy Hall）事件。LASD之後對事件展開調查，但相關人士仍對其中四名員警採取「懲教行為」，但原告指控LASD對此視而不見，因此要求法院發出臨時禁制令。