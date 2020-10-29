我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選最後衝刺 白登打抗疫牌 川普通宵造勢

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

聖誕新年長假 西南航空中間座位開賣

編譯組／綜合報導
西南航空率先宣布，自12月1日起將恢復訂購中間座位。（Southwest Airlines頁網頁）
西南航空率先宣布，自12月1日起將恢復訂購中間座位。（Southwest Airlines頁網頁）

聖誕、新年長假將屆，航空旅客可望大增。原本堅守防疫規則，不賣走道中間座位的航空業者開始動搖，西南航空（Southwest Airlines）率先宣布，自12月1日起將恢復訂購中間座位。但是西南航空強調，此舉是基於縝密防疫考量後的決定，包括國際航空運輸協會（IATA）都認定機上感染風險不高，2020年至今12億旅次僅44人確診。

達美航空（Delta Air Lines）則仍然堅持衛生與安全規定，直到2021年1月6日前都不賣中央座位，並限制每班乘客人數。不過，達美的規定並非鐵板一塊，如果三人以上的團體同行，可以選擇中間座位以便坐在一起，但是單人或雙人旅客仍不得選擇中間座位。

夏威夷航空（Hawaiian Airlines）已經決定12月16日恢復長堤至檀香山的班機，但在12月15日之前都不賣中央座位。阿拉斯加航空（Alaska Airlines）2021年1月6日前，除非大家庭出遊，否則都不賣中間座位、限制人數。捷藍航空（JetBlue）僅表示，長假期間都會限制在七成滿。

美國醫學會期刊（JAMA）10月1日的­「新冠飛航風險」報告指出，班機上感染的風險較低，除了空氣品質較佳，乘客間也能減少面對面接觸。

西南航空一度促銷空位防疫，但自12月1日起將恢復訂購中間座位。（Southwes...
西南航空一度促銷空位防疫，但自12月1日起將恢復訂購中間座位。（Southwest Airlines網頁）

防疫 美國 長堤

上一則

美食不打烊 萬聖節探訪Fire+Ice烤肉店

下一則

2021健保特點 華興保險線上分析

延伸閱讀

紐約外百老匯和喜劇俱樂部 告州府市府 要求重開

紐約外百老匯和喜劇俱樂部 告州府市府 要求重開
麻州年輕人每天逾300人確診 成防疫破口

麻州年輕人每天逾300人確診 成防疫破口

NBA／開季選聖誕前 媒體：聯盟可多5億元進帳

NBA／開季選聖誕前 媒體：聯盟可多5億元進帳
買真參 送養生防疫禮包太子牌與您同心抗疫

買真參 送養生防疫禮包太子牌與您同心抗疫
西南航空冬季票 低至39元

西南航空冬季票 低至39元
高盛29億和解1MDB案 西南航空重休閒客 英特爾營收佳

高盛29億和解1MDB案 西南航空重休閒客 英特爾營收佳

熱門新聞

橙縣部分城市仍有山火延燒，因此部分區域撤離令仍在。（取材自mission viejo市政府推特）

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

2020-10-28 21:21
疫情以來，不少屋主因「禁趕令」遭遇租霸。圖片並非本文華人房東的房屋。（記者李雪／攝影）

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂

2020-10-25 19:22
Trader Joe's這款受歡迎的自有品牌食品被宣布召回。（FDA網站下載）

Trader Joe's召回一款受歡迎的自有品牌食品

2020-10-25 15:23
Silverado山火導致當地濃煙蔽日。（KTLA）

爾灣超大山火 9萬人急撤

2020-10-27 03:21
聚居許多華人的芝加哥麥金利公園地區日前傳出一起華人家庭流血案件，一名21歲的譚姓男子日前因故與家人發生衝突，憤而拿起菜刀往60歲父親與49歲母親及20歲妹妹身上猛砍。（CBS）

世界晚報／華人家庭濺血 華男持菜刀狂砍父母與妹妹

2020-10-21 20:39
爾灣半山豪宅區如今已空無一人。（記者陳開、王若然／攝影）

世說新聞／山火避難所竟有牛排吃！火場半山豪宅如今啥樣？

2020-10-28 03:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕
女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…
台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職
「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者
影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除