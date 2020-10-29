聖誕新年長假 西南航空中間座位開賣

西南航空率先宣布，自12月1日起將恢復訂購中間座位。（Southwest Airlines頁網頁）

聖誕、新年長假將屆，航空旅客可望大增。原本堅守防疫 規則，不賣走道中間座位的航空業者開始動搖，西南航空（Southwest Airlines）率先宣布，自12月1日起將恢復訂購中間座位。但是西南航空強調，此舉是基於縝密防疫考量後的決定，包括國際航空運輸協會（IATA）都認定機上感染風險不高，2020年至今12億旅次僅44人確診。

達美航空（Delta Air Lines）則仍然堅持衛生與安全規定，直到2021年1月6日前都不賣中央座位，並限制每班乘客人數。不過，達美的規定並非鐵板一塊，如果三人以上的團體同行，可以選擇中間座位以便坐在一起，但是單人或雙人旅客仍不得選擇中間座位。

夏威夷航空（Hawaiian Airlines）已經決定12月16日恢復長堤 至檀香山的班機，但在12月15日之前都不賣中央座位。阿拉斯加航空（Alaska Airlines）2021年1月6日前，除非大家庭出遊，否則都不賣中間座位、限制人數。捷藍航空（JetBlue）僅表示，長假期間都會限制在七成滿。

美國 醫學會期刊（JAMA）10月1日的­「新冠飛航風險」報告指出，班機上感染的風險較低，除了空氣品質較佳，乘客間也能減少面對面接觸。