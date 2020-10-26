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洛縣疫情趨緩 3.5萬學生返校面授

記者張宏／綜合報導
洛縣衛生局25日報告新增830例新冠肺炎確診病例、四例死亡。（洛縣衛生局網站）
洛縣衛生局25日報告新增830例新冠肺炎確診病例、四例死亡。（洛縣衛生局網站）

洛杉磯縣公共衛生局25日報告，當日新增830例新冠肺炎確診病例、四例死亡，洛縣因確診報告延遲，周末新的病例數較少。

洛縣周六報告2173例新增病例、周五2773例、週四3600例，這些較高的數字也歸因於技術故障，該技術故障使前幾天大量測試的結果延遲。洛縣公衛局稱，住院人數最近一直低於800，但從770上升到785，其中29％在加護病房（ICU）。

洛縣已對302萬9000人進行新冠測試，其中9％呈陽性。上周五，洛縣取消對一些企業的限制，允許重新開放室內個人護理業務，例如紋身店和按摩店。該縣還為戶外家庭娛樂中心（包括小型高爾夫球場和擊球籠）的開放掃清障礙。

上周五洛縣允許學校，恢復對有需要和有英語學習能力需要的學生的面授課。該計劃之前允許學校將此類學生帶回校園，但最多佔總人數的10％。縣政委巴格（Kathryn Barger）表示，現在該限制已放寬到25％。

洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）表示，截至上周，已有986所學校參加該計劃，現在有近3萬5000名學生接受面授課，近2萬名教師和工作人員回到校園。

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