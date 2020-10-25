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富勒頓開大麻店？暫難過關

記者鄭敖天／富樂頓報導

富樂頓市（Fullerton）市議會23日以四票贊成一票反對，通過了一項延期決定是否允許市內開設商業大麻店的動議。部分市議員反對在市內開設大麻店，而另一些市議會議員表示在沒有獲得更多有關大麻的社會影響的研究報告前無法決定。

2016年加州通過了64號公投案，允許21歲以上的加州居民，可以因為娛樂（Recreational Use）目的購買大麻。但與此同時，加州法律也允許地方政府決定是否允許市內或縣內出現種植、銷售和分發大麻的行為。

在過去幾個月裡，富樂頓市議會對是否允許在市內開放最多五個大麻銷售門店的政策進行討論。如果該提議得到通過，富樂頓市將為最多15個大麻生產商、分發商和銷售商提供營業執照。絕大多數大麻店將會在富樂頓的工業區和部分商業區開放。但是，在學校和公園等公共場所開設大麻店以及在大麻店中吸大麻依然違法。

反對該提議的富樂頓市長菲茨瑞爾德（Jennifer Fitzgerald）表示，允許在市內開放大麻店可能會給城市帶來更高的犯罪率以及其他社會問題。他認為富樂頓市應該在對大麻的社會影響有更多了解後，再決定富樂頓的大麻政策。但最近一次民調顯示，富樂頓絕大多數市民都支持在政府監管和店主合理納稅的前提下開放五家大麻店。

一名不具姓名的專家受訪時表示，儘管加州通過了有關大麻合法化的決議，但在對大麻產業的管理和徵稅上依然存在很多漏洞。一方面，加州缺少對阻止駕駛人員吸食大麻的相關監督，從而導致近兩年來加州高速公路上因司機吸食大麻造成的致命車禍不斷增多。同時加州政府也未有效管理大麻店的選址，其結果是大麻店主可以將大麻店開在加州的任何地點，包括學校和醫院附近。

除此之外，該專家還表示相比加州對香菸業的嚴格管理，加州政府並未嚴格要求大麻生產商在大麻產品包裝上註明大麻可能造成的健康風險。對大麻店廣告管理的缺失會導致更多加州人在不了解大麻的成癮性情況下使用大麻產品。除此之外，目前加州政府對大麻的擴散也缺乏監控，從而導致其對本來已經受到毒品氾濫危害的低收入社區，又進一步遭受大麻濫用的影響。該專家認為，加州應當效仿其之前對菸草業的管控政策，對加州大麻濫用行為加強控制。

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