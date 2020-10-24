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駐洛經文處11月首推線上預約 料成台灣外館領頭羊

記者謝雨珊／洛杉磯報導
駐洛經文處副處長林暉程（左）、領務組組長陳雅玲（右）。（記者謝雨珊／攝影）
駐洛經文處副處長林暉程（左）、領務組組長陳雅玲（右）。（記者謝雨珊／攝影）

年底假期節日臨近，將再現一波南加州「返台潮」。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處預計11月份推出線上預約系統，有效提升經文處內部領務作業效率，也方便僑胞準備資料。駐洛經文處將成為台灣外館的領頭羊，推出全新線上預約系統。若該套系統反饋正向，其他外館也可能跟進使用。

駐洛經文處諮詢電話、郵件接到手軟，各項案件處理量暴增，工作應接不暇的狀況尚未得到明顯改善。該處領務組組長陳雅玲表示，明年農曆新年在1月，年底假期也多，近期要求辦理首發護照的僑胞持續增加，再加上明年年初的護照改版，估計案件將在年底大增。

因此，陳雅玲帶領多位領務經驗豐富的同仁，經過多月商討，在10月剛到任的副處長林暉程指導下，開發出一套線上預約系統。11月將開放僑胞使用並給予反饋。陳雅玲表示，受到疫情影響，領務大廳暫時不開放，僑胞郵寄文件難免有缺失遺漏之處，補件消耗很多時間，有時難以按時完成。然而，線上預約系統將手把手引領僑胞，確保案件準備的資料齊全及正確。預約成功後，僑胞將會取得二維碼（QR碼），該碼允許僑胞在線上追蹤案件辦理進度。若出現問題，僑胞可撥打經文處專線或電郵詢問。陳雅玲相信該套預約系統上線後，將有效提升領務處理程序，提供僑胞更便利的服務。

「導入新的科技運用，解決日常領務工作是必走之路。」經文處副處長林暉程指出，線上預約系統在處長黃敏境大力支持、處理領務幾十年經驗的員工腦力激盪下，將在11月上線。他相信這套全新推出的系統，將有助於外館及國內人員減少工作量，充分調度人力，推出更多新的服務。

相較於疫情爆發的前幾個月，駐洛經文處領務處理量稍有減緩，但首發護照案件還是相當多。陳雅玲說，護照過期六個月內仍可登機，來不及換照可申請入國證明書。不急返台者，可以等明年換新版護照再申請。她提到，當初簽證是為擋人潮回台造成入境確診感染。現在台灣已規定，除了觀光以外都開放入境，非中華民國護照持有者只要持有陰性檢測報告即可，沒必要特別辦理簽證，因為美國是台灣簽約的免簽國家。

民眾可鎖定駐洛杉磯經文處官方網站（https://www.facebook.com/taiwaninla），取得線上預約系統正式推出的日期。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處預計11月份推出線上預約系統，有效提升經文處內部領務作...
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處預計11月份推出線上預約系統，有效提升經文處內部領務作業效率。（記者謝雨珊／攝影）

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