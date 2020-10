居家避疫愛上烘焙 華人暖男變身蛋糕達人

朋友在沙漠慶生日時,拍攝陳家賦製作的紫薯巴斯克焦香起司蛋糕。(陳家賦提供)

美國 名廚茱莉亞(Julia Child)曾說;「沒有蛋糕的派對,只能算場見面而已」(A party without cake is really just a meeting.),在非營利機構服務的陳家賦,因避疫在家上班 ,開發出烘焙的新樂趣,將自製蛋糕做為好友生日賀禮、居家避疫的心靈治癒,對各種蛋糕自製難易度也如數家珍。

為好友製作的草莓夏洛特生日蛋糕。(陳家賦提供)

陳家賦表示,最初除了烤箱,並沒有製作蛋糕的器具,因此選擇從門檻較低的香橙海綿蛋糕入手,熟練後才嘗試更複雜的種類。製作器具要求其實很低,只需要廚房中的攪蛋器、烤箱與空氣炸鍋,便可做出可口蛋糕。

他最喜歡做的蛋糕是慕斯蛋糕,因為食用前需要在冰箱冰鎮,非常適合夏天。同時食材選擇也很自由,可以通過不同的水果搭配,讓其呈現出五彩繽紛效果。

陳家賦製作的抹茶雙層芝士蛋糕。(陳家賦提供)

起司蛋糕(Cheese Cake)則最適合初學者,烘焙成功率最高,也有許多花樣嘗試。烘焙難度最高的蛋糕,他認為是貌不驚人的戚風蛋糕。雖然戚風蛋糕看起來不如慕斯蛋糕色彩斑斕,但若烘焙師想實現滿意的口味,火候和原料調配上都須小心翼翼,一個程序出錯都會破壞蛋糕口味。

陳家賦表示,雖然自己在家製作蛋糕的成本不高,但送給朋友的每一份蛋糕都是自己精心設計和烘焙的。其中許多蛋糕根據朋友的愛好和口味,進行特別調製。許多朋友在一飽口福的同時,也會被蛋糕中凝結的真情而深深治癒。

陳家賦說,烘焙蛋糕只是自己在疫情 期間養成的業餘愛好,與專業烘焙師相比,自己的技藝還差得遠。在製作蛋糕時,他除了能感到發揮自我創造力的成就感,也有享受到將蛋糕帶來的獨特幸福,傳遞給朋友時的滿足感。

陳家賦把自己製作的蛋糕和品味的美食發到Instagram上與網友分享。有興趣的讀者可以前往他的Instagram賬戶Kizofdragon一飽眼福。

陳家賦製作的伯爵紅茶戚風蛋糕。(陳家賦提供)