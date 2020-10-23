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居家避疫愛上烘焙 華人暖男變身蛋糕達人

記者鄭敖天／洛杉磯報導
朋友在沙漠慶生日時，拍攝陳家賦製作的紫薯巴斯克焦香起司蛋糕。（陳家賦提供）
朋友在沙漠慶生日時，拍攝陳家賦製作的紫薯巴斯克焦香起司蛋糕。（陳家賦提供）

美國名廚茱莉亞（Julia Child）曾說；「沒有蛋糕的派對，只能算場見面而已」（A party without cake is really just a meeting.），在非營利機構服務的陳家賦，因避疫在家上班，開發出烘焙的新樂趣，將自製蛋糕做為好友生日賀禮、居家避疫的心靈治癒，對各種蛋糕自製難易度也如數家珍。

為好友製作的草莓夏洛特生日蛋糕。（陳家賦提供）
為好友製作的草莓夏洛特生日蛋糕。（陳家賦提供）

陳家賦表示，最初除了烤箱，並沒有製作蛋糕的器具，因此選擇從門檻較低的香橙海綿蛋糕入手，熟練後才嘗試更複雜的種類。製作器具要求其實很低，只需要廚房中的攪蛋器、烤箱與空氣炸鍋，便可做出可口蛋糕。

他最喜歡做的蛋糕是慕斯蛋糕，因為食用前需要在冰箱冰鎮，非常適合夏天。同時食材選擇也很自由，可以通過不同的水果搭配，讓其呈現出五彩繽紛效果。

陳家賦製作的抹茶雙層芝士蛋糕。（陳家賦提供）
陳家賦製作的抹茶雙層芝士蛋糕。（陳家賦提供）

起司蛋糕（Cheese Cake）則最適合初學者，烘焙成功率最高，也有許多花樣嘗試。烘焙難度最高的蛋糕，他認為是貌不驚人的戚風蛋糕。雖然戚風蛋糕看起來不如慕斯蛋糕色彩斑斕，但若烘焙師想實現滿意的口味，火候和原料調配上都須小心翼翼，一個程序出錯都會破壞蛋糕口味。

陳家賦表示，雖然自己在家製作蛋糕的成本不高，但送給朋友的每一份蛋糕都是自己精心設計和烘焙的。其中許多蛋糕根據朋友的愛好和口味，進行特別調製。許多朋友在一飽口福的同時，也會被蛋糕中凝結的真情而深深治癒。

陳家賦說，烘焙蛋糕只是自己在疫情期間養成的業餘愛好，與專業烘焙師相比，自己的技藝還差得遠。在製作蛋糕時，他除了能感到發揮自我創造力的成就感，也有享受到將蛋糕帶來的獨特幸福，傳遞給朋友時的滿足感。

陳家賦把自己製作的蛋糕和品味的美食發到Instagram上與網友分享。有興趣的讀者可以前往他的Instagram賬戶Kizofdragon一飽眼福。

陳家賦製作的伯爵紅茶戚風蛋糕。（陳家賦提供）
陳家賦製作的伯爵紅茶戚風蛋糕。（陳家賦提供）

陳家賦製作、配合美國國慶主題的草莓優格慕斯蛋糕。（陳家賦提供）
陳家賦製作、配合美國國慶主題的草莓優格慕斯蛋糕。（陳家賦提供）

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