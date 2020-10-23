紅藍卡轉換 世報線上直播8場講座談訣竅

10月24日起，世界日報與健保相關業者攜手開創八場「線上紅藍卡講座」。

每年10月15日至12月7日，是年度開放紅藍卡 保險計畫的轉換期，世界日報關懷耆英長者們的身心健康，自10月24日起，與健保相關業者攜手開創八場「線上紅藍卡講座」，將在Youtube上的U視頻播出，免費協助華裔長者得到更完整的2021聯邦醫療保險 紅藍卡、健康保險計畫福利的最新資訊。

講座邀請到各大健保公司的專家及不同醫療領域的專業人士，詳盡解說耆英長者們關切的大多數問題。

第一場，天寧保險，主講人張天寧，服務社區20餘年，編輯二本歐記健保 教戰手冊，主持紅藍卡／白卡講座。

第二場，福全健保，主講人 Cindy Kao(福全健保主計長)，Bill Kao(福全健保的執照銷售代表)。Cindy擁有超過30年醫療保健經驗，曾擔任 SCAN Health Plan 的總監，Bill在醫療保健行業具豐富經驗，擁有Accident ＆Health的加州執照，為華裔社區提供顧問服務，和幫助民眾審核福利條件。

第三場，中心健保，主講人：中心健保資深專員Joanna吳喬恩，精通國粵英語，有20多年保險經驗，專精紅藍卡65歲以上年長者福利，和免費紅藍卡申請。

第四場，長青保險，主講人邱文齡，擁有近30年健保及醫療管理經驗，「長青保險」是一家耆英健保代理公司，提供聯邦醫療保險相關訊息，及第一手耆英健保資料的服務。

第五場，佳信健保，主講人黎淑妍（Yin Lai），佳信健保創辦人。

第六場，Optum 醫療網，主講人Angela 夏，Optum 醫療網華人市場負責人。Optum 是一個以會員為中心的醫療組織；在南加州，Optum 醫療集團有超過150 萬個會員。

第七場，仁濟社區醫療中心心理醫學博士傅美蓁主講。傅博士為持牌心理學家、亞萊恩國際大學臨床心理學教授，波莫納加州州大講師；專長治療情緒障礙、人際關係困難、性虐待和複雜創傷。另外， 仁濟社區醫療中心 個案經理應祥均主講「節日大餐聰明健康吃」；應祥均擁有台灣營養師合格證照，畢業於台北醫學大學保健營養學系、南加州大學公共衛生研究所健康促進研究所，將結合營養科學和健康教育來達到疾病預防。

第八場，日本富士高端醫療按摩椅 Fujiiryoki 執行總裁暨醫學顧問 Dr. Fuji主講內容包括居家避疫哪些症狀會影響健康，最新醫學突破性發現高端的醫療按摩椅，可以提高自身免疫力抗病毒，有助健康保命長壽。

有興趣的讀者請依講座時間，上Youtube的U視頻，或是在Youtube輸入搜尋關鍵字「線上紅藍卡講座」，或是直接用手機掃瞄附圖的二維碼，即可觀看講座節目。並可即時寫下留言提出疑問。查詢更多訊息，可致電323-268-4982分機500。