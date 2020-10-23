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入股蘋果真能享榮華富貴？

洛城新語

新手機iPhone 12，在一片罵聲中賣到脫銷，然而蘋果股價未見響徹雲霄，反而還曾「摔一跤」。入股蘋果到底是「徒手接飛刀」，還是「虎生三子，必有一彪」，選擇難做、結果難測如「薛定諤的貓」。

9月25日洛城新語「投資特斯拉，當韭菜還是買未來」，直言當時特斯拉股價雖然大幅下挫，但公司未來可期，確實是入場好時機。如今特斯拉第三季度財報超過市場預期，連續五季實現盈利，股價亦有近20元成長，敢問彼時留言「胡說八道」的看官，臉被現實打腫否？

在美股有著舉足輕重地位的蘋果，隨著新產品上市，與此前召開「電池日」的特斯拉一般，來到讓投資者做選擇的十字路口。蘋果10月13日的新品發布會後，對iPhone 12的質疑之聲就不絕於耳。

先是詬病蘋果以環保為名，不再附贈官方充電頭與耳機，如同變相漲價，是「慷他人之慨，美自己的名」。iPhone 12 Pro相較普通機型的升級與價格差異不成比例，買Pro版本如同繳納智商稅。還有最近的iPhone 12藍色版本，被批評實機效果與渲染圖差距較大，配色像垃圾桶、廉價塑料感十足等。

不過駡歸駡，掏錢預購之際卻又是另一番景象。蘋果美國官網因大量湧入的訂單而當機。中國市場方面，蘋果中國官網顯示，iPhone 12與iPhone 12 Pro首批供貨均已售罄。市場估計新手機缺貨狀況會持續到2021年2月，供應商則招工加班，對滿勤工人開出萬元人民幣獎勵。預示著蘋果未來兩季度的財報，向好的可能性很大。

在這樣的情況下，蘋果股價居然無動於衷。19、20日均出現約2%的下跌，21日雖然上漲，但幅度僅為0.17%，著實讓部分投資者摸不著頭腦。蘋果作為市值超過2兆元的公司，是當之無愧的權重股，一舉一動直接關聯大盤波動，沒有單一機構有拉抬或打壓其股價的能力。蘋果股價波動，是宏觀經濟與微觀因素共同作用的結果。而當前投資者總體陷入謹慎交易情緒，大選前敢於加倉的人不多，美股大的趨勢是震盪，蘋果也只能跟著震盪。

其次蘋果股價已提前反應市場對新品熱賣的預期利好，10月13日舉行新品發布會，蘋果股價12日大漲，13日卻高開低走收大陰線，此後進入調整期。與證券投資中常說「朦朧利好，刺激股價小道消息，提振交易做多熱情，利好落地、新娘蓋頭揭開後，總有人覺得利好出盡要跑」有關。

從蘋果股價的K線圖看，60日均線始終是股價強有力支撐，是自3月見底以來的關鍵支撐線，在此期間雖偶然被突破，但對其支撐作用影響不大。換句話說，蘋果股價不容易跌破位，向上空間也會慢慢打開，考慮到60日均線是長達三個月的平均計算，向上抬升本來就需時日。均線抬升慢，股價沿著均線抬升就慢，這也是蘋果股價暫時未響徹雲霄的原因之一。

再考慮到蘋果消費者忠誠度之高，駡聲一片中仍有消費者爭先繳納智商稅；蘋果基本面向好，股價下跌空間有限。不過證券市場有風險，入市需謹慎；本文也不做投資決策依據。

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