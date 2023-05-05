直接與銀行貸款購房是最佳選擇嗎？

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在過去，購屋者多選擇已有合作關係的銀行來處理貸款 需求，然而隨著房貸經紀人的不斷增加，購屋者可以根據自身的情況，擁有更多管道尋求最好的服務。同時，直接與銀行貸款有著一些明顯的缺點，以下將說明這些缺點，提供購屋者參考，並找出您的最佳選擇。

● 購屋者較難比較多家銀行的方案

只與原先有合作關係的單家銀行接洽會限制購屋者的選擇，不僅各家銀行的貸款方案都有所不同，購屋者的信用評分，對於各家銀行的標準也不同，然而在抵押貸款的長生命週期中，些微的利率 差異也將影響到數萬美元的支出。這也意謂著購屋者需要親自前往多家銀行，比較各個銀行提供的貸款方案，並在沒有經紀人的協助下，獨自搜集與評估自身的財務狀況，再向每個銀行提出申請，這段過程將曠日廢時，同時若購屋者在短時間內向多家銀行申請貸款，購屋者的信用評分也將受到影響。

● 貸款處理時間較長

銀行相當要求貸款文件的細節，因此處理貸款的速度較慢，若購屋者急於搶到已看好的房子，直接找銀行將會面對無法及時拿下貸款的風險。另一項缺點則是一般銀行的房貸經理周末休假，然而購屋者多在周末看房、訂下合約，若有需要房貸經理開立資格證明，可能遇上找不到人的窘境。而且銀行是層級結構複雜的組織，一個銀行有太多管理部門與人員在處理文件，以至於將產生大量錯置的文件，這將讓銀行各個層級一次次地詢問購屋者同樣的問題。

● 提供的產品選擇較少

銀行機構的信用貸款人員僅能在自己擁有的投資 組合中提供貸款計畫，例如若銀行未獲准進行政府機構的優惠貸款方案，銀行信貸人員將只能為購屋者提供該機構的貸款方案，甚至即使購屋者擁有申請其他方案的資格，銀行人員也不會提及。銀行機構僅會提供本身擁有的產品，偏向提供標準化的產品，且產品種類是有限的，因而更不會為個別客戶訂定房貸方案。另外，各家銀行對於貸款的靈活性不同，例如一些銀行允許一次性調整，而一些銀行則完全無法再改動利率。

● 更嚴格的審核過程

銀行機構因為受到法律的約束，通常有著更為嚴格的貸款標準，將會要求購屋者有更高的信用分數或更低的債務收入比率，如果購屋者在過去曾有過造成信用不完美的重大金融事件(如破產 )，將可能更難獲得銀行貸款。同時銀行機構也較不願意為個別客戶提供有彈性的方案，協助申請者取得貸款資格，因此即使是條件優良的貸款者，也經常被大銀行拒絕貸款。

銀行也可能查對購屋者過去所有大額存款紀錄，銀行可以進入借款人帳戶檢查他們的歷史大額存款，即使是超過兩個月前的。一些銀行甚至表示(如大通銀行(Chase bank))，如果借款人曾接受超過3筆大額存款，借款人的所有檔案將被審計，包括所有銀行帳戶，這有可能導致貸款下降和所有帳戶關閉。

● 可能支出超過所需金額的費用(其他營利性業務)

由於銀行的業務專案繁多，並不僅止于房貸，還有存款、金融等服務，所以對於銀行來說，個別客戶的房貸業務不是首要目標，行內的房貸人員也只能抽取少量的成功傭金，因此造成銀行反而更願意服務擁有多種業務的客戶。且銀行可能會在貸款過程中推薦其他金融產品，讓購屋者透過消費其他產品來換取更優惠的貸款方案，這將讓購屋者的貸款成本更高，同時銀行並不會透露它們在購屋者的貸款上收入多少，若購屋者沒有積極詢問，可能會支付比所需更多的費用。另外，所有抵押貸款都自帶“過戶費用”，部分是為了支付如法律文件和獲得信用報告等費用，但也有部分流向購買貸款的投資者，因此，有些銀行會提供“無過戶成本”的貸款方案，然而這通常是將過戶成本加入貸款金額本身，或是通過收取更高的利率來彌補差額。從長遠來看，購屋者仍然需要支付過戶費用。

直接與銀行貸款的購屋者將可能面對時程拉長與費用增加的風險，且若購屋者為首次申請貸款，面對個人信用狀況的整理和評估，以及各式各樣的貸款方案，難免會感到暈頭轉向，難以找到最適合自己的方案。在此情況下，配合其他管道，如房貸經紀的一站式服務，將能説明購屋者有效率地比較方案，加速資料準備流程，並提高貸款成功機率。比較多種管道、方案也許很繁雜，但考慮到購屋者將投入房產的金額，徹底調查所擁有的貸款選擇絕對是值得的。