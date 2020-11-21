紐約好的中小學 學區在哪裡?

圖為史岱文森高中。(本報檔案照)

紐約市 教育資源非常豐富，集中了大量優質的公立和私立學校，尤其是在曼哈頓 ，從小學到大學，著名的學府非常多。其中私立學校包括三一學校，道爾頓學校等聚集在中央公園東西兩側的虛線。紐約市公立中學不僅有亨特學院高中，還有史岱文森高中、布朗士科學高中和布魯克林科技高中、紐約城市學院數理工程高中等一批特殊高中，另外還有大量優質的普通高中例如：巴德高中，科學與數學新探索學校，巴魯克學院高中等都是位於曼哈頓第一，二，三學區 的普通高中。

曼哈頓的公立學校 整體非常好。曼哈頓一共6個學區，其中第1，第2，第3學區從中央公園兩側一直延伸到曼哈頓下城，基本上好的公立和私立學校都在這三個學區裡。但是就具體學校而言差別也是比較明顯的。好的公立學校例如位於格林威村的公立小學PS41每年都有很長的等待名單；而好的公立初中和高中例如NYC Lab Middle School，巴德高中需要通過本校的入學考試才可入學，競爭也是比較激烈的。

在紐約公立學校中，從幼稚園開始，有特殊天賦的孩子們便可獲得“天才班/資優班”（Gifted and Talented Program）教育。按照紐約公立學校規定，所有32個學區的孩子們都可以參加天才班的入學考試。幼稚園和小學一、二、三年級的學生通過考試，評估學生是否能夠申報天才班。總分成績為90%以上的學生保證能夠進入該學區的天才班。總分成績在97%以上的學生可以申報（但是並不保證）在全市招生的最好的幾所天才學校。目前，紐約市有五所不分學區、在全市範圍招生的天才學校，其中三所就位於曼哈頓，分別是：NEST+M（K-12年級）；TAG Young Scholars（K-8年級）和 The Anderson School （K-8年級)。

另外不錯的學區包括位於皇后區的26學區的貝賽和小頸，以及28學區的森林小丘和雷哥公園。長島的大頸（Great Neck）、耶利哥（Jericho）、曼哈賽特（Manhasset）和賽奧賽特（Syosset）等。

為了幫助家長，教師和學校瞭解各個公立學校的長處和不足，紐約市教育局 提供了非常詳細的資料包告。例如紐約市公立學校進展報告為每所學校給出A，B，C，D或F等級，評分以學生進步（60％），學生成績（25％）和學校環境（15％）為基礎。

紐約市教育局每年還會對全市公立學校進行滿意程度的調查。該調查要求家長，教師和學生評估所在學校的六個方面，包括：指令的遵守（Rigorous Instruction）、環境的輔助（Supportive Environment）、教師的支持（Collaborative Teachers）、有效的學校指引（Effective School Leadership）、與社區以及家庭的關係（Family and Community Ties），以及信任度（Trust）。

教育局每年發佈的學年學校品質報告（School Quality Reports）有三種形式：學校品質概要（School Quality Snapshot）、學校品質指南（School Quality Guide）和學校績效分析（School Performance Dashboard）。學校品質指南相較學校品質概要包含了更加詳盡的學校資訊，如學生詳細人數、特性和學習成果以及學校環境條件、科目以及任課教師的意見回饋等。學校績效分析涵蓋多年學校品質指南中的資料，通過圖形和表格的形式，分析學校近年來學生人數和學校總體品質的變化。

如果需要瞭解紐約市各個高中的資訊和錄取要求，紐約市每年有發佈紐約市高中指南，上面詳細記錄了紐約市各個公立高中的學業情況，課程設置，社團活動，學生表現（包括學生4年畢業率；學生出勤率；學生畢業6個月之內升讀大學或職業課程的比例；學生對學校的安全和開設課程的滿意程度等），錄取方法等。初中，高中的申請時間都是入讀前一年的秋季，需要填寫教育局的申請表格，安排參觀學校，遞交在讀學校的成績單，有些學校還有入學考試。