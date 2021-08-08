中風癱瘓 可用眼睛表達簽遺囑、用指模代替簽名？

未預立遺囑的人萬一遇到意外，身後的遺產處理很容易產生紛爭。(美聯社)

邢先生今年72歲，他從1985年偷渡到紐約來，在同鄉前輩的庇護下到處打裝修工餬口。1987年他用政治庇護的理由取得綠卡；1991年娶妻。之後他成立自己的裝修隊，到處承接大小工程賺錢。1995年他在紐約市 艾姆赫斯特(Elmhurst)買了他人生的第一棟房屋。

打拚多年後，他已經有了三個成年子女。最大的女兒已28歲，嫁給邢先生手下的一個工頭。大兒子今年26歲，高中畢業後便跟著父親做裝修工作。第三個孩子是個女兒，心智遲緩，高中勉強畢業之後便在家幫母親做一點家事。

由於兒子跟著父親工作，邢先生最喜歡他，但是大女兒夫婦和弟弟小邢相處一直不好，常常因為工作以及生活上的事情與弟弟口角。小女兒因為智力遲緩，常常遭到父母的責駡，生活得也不快樂。

★房給兒子 惹女兒不滿

邢先生一輩子的積蓄便是他一家人所住的艾姆赫斯特房屋，市值大約90萬元。由於傳統觀念的重男輕女，邢先生不只一次告訴他的兩個女兒，要是哪天他過世，這棟房屋要轉給兒子。其他的財產(大約30萬元左右)才由兩個女兒平分。大女兒對於父親的處置非常不滿，不只一次和父親以及弟弟爭執，都遭到邢先生的斥責。

為了怕他過世後兒女對於房屋的繼承發生爭執，邢先生曾經請教過律師，怎樣保障兒子小邢在自己過世後能順利取得房屋的所有權。有些律師建議，邢先生成立一份信託，有些律師建議邢先生簽訂遺囑；但是邢先生實在聽不懂信託的意義，同時也覺得大約3000元的律師費太貴，實在捨不得花。而說到成立遺囑，邢先生又覺得不吉利；所以遺產規畫的事便一直拖延下來。

★中風 癱瘓 沒法立遺囑

2020年紐約市新冠病毒蔓延，邢先生的太太患有糖尿病，6月份不幸染上新冠病毒身亡。邢先生受到這個打擊，在10月份不幸中風，全身癱瘓，雖然送醫及時，被從鬼門關搶救回來，但是全身癱瘓，嘴巴也不能說話。唯一能表達意思的方法便是眨眼睛。

好在邢先生2015年接受同鄉保險 推銷員的強力推銷，當時買了一份長期看護的保險，所以兒子不必操心邢先生的長照醫療費用，但是邢先生的全身癱瘓，帶給兒子小邢很大的震撼。他一方面要接手父親裝修工程的事業，一方面要安撫妹妹，還要抗拒大姊夫婦對他的挑剔和批評，幾方面的壓力，使小邢身心俱疲。邢先生雖然全身癱瘓，但是腦子還是清楚的，透過眨眼睛的方式，他很清楚地告訴兒子小邢，現在是他最後的機會，請小邢去找個律師幫忙寫遺囑。

★說不了話 律師不接案

小邢打了五、六通電話給接辦遺囑業務的律師，詢問他們接辦遺囑案件的意願，每個律師問的問題都差不多，大概就是立遺囑人是不是神智清醒、能不能和律師溝通、能不能簽名、法定繼承人對於遺囑內容有沒有爭議。當小邢告訴律師，邢先生已經不能說話，所有的意思表達都必須靠眨眼睛來表示、也沒辦法簽名，最多只能蓋指紋、法定繼承人對邢先生的處理財產方式無法達成協議的時候，沒有一位律師肯承接這一件遺囑案件。

本案啟示：

1. 根據紐約州法律的規定，遺囑的成立必須要有書面以及有兩位證人，才能產生法律效力。但是最基本的法律要求是立遺囑人必須神智清醒，知道他要簽署的文件是遺囑，也瞭解遺囑的內容。一般律師在請立遺囑人簽訂遺囑的時候都要在兩位證人的面前舉行一個簡單的儀式，用簡單的問題和立遺囑人對話，讓證人很清楚地看到立遺囑人知道什麼是遺囑、他簽署的遺囑是按照他的意思寫的、他完全瞭解遺囑的內容等。

要是邢先生只能用眨眼睛來做意思表示的話，證人很難清楚地確認邢先生瞭解遺囑的意義以及內容。這樣遺囑的效力很容易產生爭議。

2. 法律規定立遺囑人必須簽署遺囑；要是立遺囑人不能簽字，他可以畫十字(畫押)代替。要是立遺囑人連畫十字都有困難，別人可以牽著立遺囑人的手，幫立遺囑人簽名；但是這種簽名的爭議很多。何況證人連辨識邢先生是不是神智清醒都不太容易，這種幫忙簽名的做法幾乎可以確定會遭到其他利害關係人(邢先生大女兒)的挑戰。

3. 現在的法律並不允許立遺囑人用按指模來代替簽名。

4. 要是邢先生在中風前立遺囑，所有以上的問題都不存在。可見遺產規畫和買保險一樣，必須要提早進行。

現在受過教育的人都應該要知道，死亡只是時間的問題，是跟著生命而來的必然現象；早做遺產規畫並非不吉利，其實是對遺族的關愛。

5 對一個律師來說，本案屬於高危險性遺囑。縱使律師勉強幫邢先生做遺囑，即使在法律上這份遺囑站得住腳，只要邢家大女兒在遺囑認證的時候抗爭該遺囑的有效性，對製作該遺囑的律師來說都是非常大的麻煩。難怪沒有一位律師願意為邢先生製作遺囑。(作者為紐約執業律師)