房子積欠10年地產稅… 等屋主付清後再買

住在長島 大頸鎮的蕭女士是一位退休的洗衣店主，從60歲開始她每天晨跑一個小時，雖然跑得不快，但她還是持續不懈。慢跑讓她身體健康，心智清明，最重要的是讓她鬥志激昂，可以面對一天不同的挑戰。這天，蕭女士一邊跑一邊握拳低聲一次一次地喊著「我要正義彰顯」。

當天蕭女士有一件大事要辦，早上10點鐘要在線上參與小額法庭的審判。這筆訴訟牽扯到2009年在長島勞倫斯（Lawrence）買的一家庭房屋。勞倫斯是那蘇郡南部最靠近皇后區的一個小鎮，她在2009年用35萬元買下這棟房屋。2019年她賣掉這棟房屋，把所得的價金在加上她的儲蓄，在大頸市買了一棟120萬元的房屋。

過戶時發現，勞倫斯住宅有一筆大約是2800元的地稅未付，這筆地稅積欠的時間是2009年1月到6月。房屋過戶的時間是2009年6月底。依照一般房地產買賣慣例，這筆地稅應該要讓賣主在過戶前付清的。蕭女士從過戶報告上看到，她付給賣主從過戶當天到6月底的地稅；產權保險 單上也保證該期的地稅已經付清。但是政府的紀錄上載明，該期的地稅未交，蕭女士身為屋主就必須補交。

這宗烏龍是蕭女士在2019年賣房時才發現的，因為發現的時間是積欠地稅開始的10年後，欠稅額的本金加利息已經累積到5500多元。辦理賣房手續的姜律師告訴她，如果她不付這筆積欠的稅款，就無法過戶。她可以先把稅款付清以後，再去請她以前的律師找當時的產權公司算帳。為了要把她的房屋賣掉，蕭女士只好忍痛把積欠的地稅交清。

過戶後她去找當年幫她買勞倫斯住宅的律師，可是那位律師已經結束紐約的業務，於2018年到中國發展去了。她無法和原律師聯絡上。剩下唯一可以討債的對象便是當初提供產權保險的Green Stone Abstract Corp. （綠石產權調查公司）。蕭女士找不到當初綠石所簽發的保險單，但是她的產權狀上面有產權公司的名字以及產權號碼。

蕭女士上網查詢綠石的地址，發現它還在繼續營業，公司的地址在紐約市 皇后區艾姆赫斯特（Elmhurst）；但是她同時也看到另外一家2014年成立玉宇產權公司（Jade Dwelling Abstract Inc.）的網站、網上辦公人員和綠石產權公司完全一樣；只是公司名字不同。綠石成立於1987年，玉宇成立於2014年，她認為這兩個就是同一家公司，可能是為了某些業務上的原因，舊公司把業務轉給新公司。

蕭女士認定這兩個名字就是同一家公司，她要告她以前的產權公司，只要選定一家作為被告就行了，於是她就選定玉宇為被告。2019年3月，她在那蘇郡小額法庭對玉宇提起訴訟。2019年8月開庭時，玉宇宋應訴，蕭女士得到缺席的勝訴判決，便要求法警對玉宇執行勝訴判決。玉宇以沒接到訴狀為理由，請求法院重新開庭。法院批准玉宇的請求，訂2020年1月開庭。

第一次開庭時，法院以蕭女士所提文件不全為理由，延期到4月開庭。法院要求蕭女士提出產權保險狀以及產權報告作為證據。蕭女士便把她所有的資料給法庭以及玉宇各寄一份 （這裡面並不包括產權保險單以及標注過的產權報告）。到了4月，因為疫情關係，法院把開庭時間延到8月；到了8月，又延到2021年2月。到了2021年2月，法院再把開庭延到5月。

當天上午9點58分，蕭女士按照法院指示很順利地上線。法官已經線上等著。玉宇的所有人Jimmy McDoughlin 大約在10點03分上線，但是法院聽得到他的聲音，他卻聽不到法院的聲音。經過15分鐘折騰，吉米終於聽見法官的聲音，原來是法官助理不小心把吉米的聲音關掉了。

法庭一開始，蕭女士花了三分鐘把事情的緣由講了一遍。輪到吉米發言的時候，吉米的答辯只有一句話──蕭女士告錯對象。正確的被告應該是綠石，不是玉宇。玉宇和綠石是完全兩家不同的公司，兩家公司只有合作的關係。玉宇爭取生意，綠石提供服務；兩家的所有人完全不同。當年發給蕭女士產權保險單的是綠石，跟玉宇完全沒關係。

法官確定當年為蕭女士提供保險的是綠石，又研讀過蕭彩玉所提供的資料（房屋的產權狀上面有產權號碼以及欠地稅的證明，還有她支付積欠地稅的支票影本）後，花了五分鐘和蕭女士解釋。第一，蕭女士沒有提出產權保險單以及marked title report（標示過的產權報告），證據不足。光是產權狀上有綠石的產權號碼和她所付掉5500多元的支票，不能證明綠石有錯，更不能證明玉宇應該負責。

本來法院應該判決蕭女士敗訴，但念在蕭女士法律知識不足，再給她一次機會。法官把開庭延到6月，並要求蕭女士到小額法庭起訴綠石。屆時同一庭讓蕭女士和綠石、玉宇一起對簿共堂，希望到時候蕭女士給足證據，案情才能水落石出。

蕭女士感到非常挫折，她花了兩年多時間，事情還是回到原點，她不知道著官司怎麼打下去。

本案啟示：

1. 買了產權保險並不表示產權絕對沒問題。過戶後買主律師應當主動檢查房地產稅有沒有付清，賣主的貸款有沒有還清、其他賣主的欠債有沒有清償。本案蕭彩玉當初的律師有過失。

2. 一般屋主欠政府稅超過兩、三年，政府會拍賣地稅債權，但是在小鎮裡，動作並沒有那麼快；可是欠地稅10年，當地政府還沒採取行動，確實很離譜。不過，不管過了多久政府才採取行動，屋主都是要付清積欠的地稅的。

3. 公司間有合作關係是很常見的。綠石和玉宇雖有合作關係，但是綠石的債歸綠石，玉宇沒有代為負責的義務。

蕭女士的確告錯對象。縱使她提出所有對綠石不利的證據，玉宇也不負分毫的責任。

4. 本文是從作者本身經歷的案件改寫。所有的名字、時間、地點都是虛擬；但案件的事實骨幹不變。（作者為紐約執業律師）