想在紐約市郊買屋 大哥的意見卻好多…

案例：

廖先生在皇后區租了一戶兩卧室公寓，自己在郵局上班，太太在家帶兩個孩子；他大哥在兩條街外租了個小公寓。

廖大哥是退休的小建築包商，弟弟身分是他辦的，廖大哥的太太十年前過世，沒有再婚，平日很照顧弟弟一家。廖先生明白大哥比他人地都熟，大一點的事也都諮詢大哥的意見。

廖先生夫婦積蓄了大約15萬元，希望到紐約市郊威徹斯特郡Westchester買一棟有前後院的房屋，他們的預算是60萬到65萬元。

65萬預算 想買帶院磚房

朋友介紹一位顏太太幫他們找房子，顏太太從事房地產 經紀超過12年，先生是會計師，收入頗豐，不需要她做事養家，買賣房地產算是兼差。

第一個星期，顏太太選了幾個不同的社區，房價在60-65萬元；廖太太選定了白原市White Plains。這一區的住宅是美國典型的鄉市郊屋，有前後院，每家占地大約6000平方英尺，建築面積大約在2500平方英尺，有3個臥室，屋齡是75年上下，建築材料一般都是木頭。如果是磚房，價格就要超過70萬元。

廖太太前前後後看了不下八棟房屋，最後選了一棟價格62萬5000元的木造房屋。

大哥參與決定 事情難辦

當然買房是要廖先生點頭的，顏太太便和廖先生全家去看了第二次，全家都滿意。這個時候廖先生說，買屋的決定必須廖大哥也同意，因為廖大哥退休前的專業便是建築與裝修。

兩天後顏太太再帶廖先生一家和廖大哥去看屋，廖大哥仔細看了房屋內外，意見很多。他指著對街一間磚房說 「要買就買像那樣的的磚房，木頭房子不牢靠，而且這棟房屋的形狀不正。」經過廖大哥這麼一說，廖先生夫婦便不敢買這棟房屋。

本來以為廖大哥的驗屋只是形式上的尊重而已，顏太太非常失望。她很了解，廖大哥中意的房屋價格要七、八十萬元，廖先生夫婦的資金不足，看來這筆生意成交的難度大大地提高了。

隨後的兩個禮拜，顏太太再找了兩棟房屋，廖先生夫婦滿意，但廖大哥卻都不中意。不只廖先生夫婦很沮喪，顏太太也很煩惱。廖太太打過好幾次電話給顏太太吐苦水，她說家裡的流動資金不多，不可能買到廖大哥心目中的理想住宅。這棟房屋是她和先生住，廖大哥不應該這樣挑剔。

顏太太完全同意她的看法，只是家家有本難念的經，她作為一個外人，實在不便插嘴。

提高要求 豪氣說會幫忙

不可思議的是廖大哥也打電話給顏太太，他先把她誇了一頓，然後說弟弟好不容易買房，希望新屋有客房，才算是夠水準，所以他希望房屋至少要有4間臥室，而木頭房不堅固，所以希望顏太太不要再帶弟弟夫婦去看木頭房。

顏太太告訴廖大哥，符合他條件的房屋，價格都在70萬元以上。廖大哥毫不遲疑地說「沒問題，我會幫他們」。

顏太太不知道怎麼回覆，廖大哥接著說「就算他們買了一棟破舊磚房，我也會幫他們裝修，這本就是我的本行。」廖大哥還叮嚀，千萬不要讓弟弟知道打電話的事，他不要弟弟認為他管太多。

夾在中間 地產經紀為難

顏太太感到事情有點棘手。她不知道她答覆「知道了」算不算是答應廖大哥，不把她和廖大哥通電話告訴廖先生。但是廖先生是她的客戶，在法律上她有義務告知有關房屋的所有事情，包括廖大哥對她的指示。但是作為一個信守承諾的地產經紀，一旦答應的事情，不能不遵守。

考慮了一天，顏太太還是不知道怎麼辦。

隔天廖大哥又打電話來說，他想到一個辦法可以讓弟弟買他認可的房屋。他要顏太太先帶他去看房，等他選定之後再帶廖先生夫婦去看，這樣子廖先生選定的房屋一定是大哥認可的。

顏太太知道自己的處境很尷尬，廖大哥希望弟弟能買到最理想的房屋，但是她知道，廖大哥這樣做是介入他弟弟的生活，會影響弟弟一家人對他的感覺。作為房地產仲介，她可以不理廖大哥；但真的不理廖大哥，很可能就沒辦法幫廖先生買到房屋；如果順著廖大哥，她又違反紐約州 房地產仲介規定，仲介必須對客戶誠實以及忠誠的義務。看得出廖先生夫婦雖然很尊重大哥，但也不想被大哥控制，更不想拿大哥的錢。

幾經掙扎，她想到了一個辦法，她不帶廖大哥去看房，只帶廖先生夫婦去看合乎廖大哥條件的房屋。雖然廖先生夫婦表示價格超出他們的預算，顏太太表示可以幫他們多借一點錢。

另一方面顏太太問廖大哥，如果需要的話，廖大哥可不可以用低利短期貸款 給廖先生夫婦，廖大哥也同意了。

10天後顏太太找到一棟一家庭的磚房，合乎廖先生和廖大哥的條件，只是價格是72萬元，比廖先生的能力多出7萬元。廖先生夫婦很喜歡這棟房屋，廖大哥也勉強同意。於是廖先生夫婦聘請律師簽訂契約，顏太太找到一位貸款經紀，說他可以幫廖先生夫婦找到賣價80%的貸款；廖先生本以為他只能貸到70%。

72萬拍板 大哥應允經援

廖大哥也答應要是弟弟借款不夠的話，他願意在10萬元範圍裡短期貸款給他們，利息和銀行貸款一樣，弟弟分5年或10年償還，他都不在乎。廖先生夫婦也接受廖大哥的好意，基本上這筆房地產生意就算是成功了。

本案啟示

本案的關鍵人物是一個想影響弟弟一家的大哥，這是廖先生一家的福分也是挑戰。

大部分的房地產經紀不會有耐心去聽廖大哥的需求，這樣這筆生意做成的希望便很渺茫。

顏太太耐著性子體諒廖大哥的心情，顧及廖先生的尊嚴又不違反經紀對雇主的法律義務。用一種折衷的方法，既盡到法律上房地產經紀的義務又照顧到每一個人的需求把這筆生意做成，算是非常成功。只是有這種耐心和技巧是需要多年的經驗才能磨練得出來。（作者為紐約州執業律師）