鄰居空地污染  影響自家房貸

謝先生三年前看中長島納蘇郡West Hempstead鎮上一家蛋糕店，這筆物業的隔壁是一片空地，寬約80英尺，長約125英尺，空地西邊是一家樂器店，東邊便是蛋糕店。蛋糕店的面街寬度是60英尺，深為125英尺，屋主要價120萬元，謝先生殺到116萬元，賣主也答應了。只是謝先生擔心，隔壁這一塊空地以後會不會蓋房屋；如果要蓋房屋，會拿來做什麼用。

依照房地產 經紀的說法，這筆物業的市價應該有140萬元，屋主急需用錢因此賤價出售。謝先生雖然覺得經紀有點誇大，但是也覺得自己買到便宜貨。雖然很高興，但是心裡總覺得有些不踏實，這筆物業的價格顯然是低於市價，而且放在市場上已超過90天，為什麼還沒賣掉。

謝先生在大陸是做餐館的，來到美國也不過六年多。在大陸他曾經和鄰居的商店打過官司，也知道店面的鄰居會影響自己的買賣，因此他很想知道隔壁的地主對這塊空地有什麼計畫。

因為這是他在美國的第一棟商業房屋，他不知道買賣過程中要注意什麼，經過朋友介紹，他聘請年輕的金律師。金律師開業大約五年，辦過幾十宗房屋過戶，包括幾筆商業房地產。雖然說不上非常資深，但也還算有經驗。

金律師幫謝先生介紹了一位有十幾年經驗的商業房屋檢查員Jeffrey；但是Jeffrey必須要四天後才能去檢查，屋主卻堅持謝先生必須要在兩天之內檢查完畢；謝先生只好在中文報紙上找了另外一位房屋檢查員平先生。平先生檢查完畢之後告訴謝先生，這房屋已經很舊，所有的鍋爐、水管、電路系統都快到出毛病的時候了。屋頂再過五年也可能開始漏水了。這些問題謝先生都不在意，糕餅店的租約過兩年便到期了，謝先生認為他在這裡開餐館有前途，值得投資。

●申請銀行貸款 須做環境調查

有位餐館朋友告訴他，在美國買商業樓如果需要貸款，銀行會要買主提供環境調查報告。金律師告訴他，如果有銀行貸款的話，一定要請環境調查專家做一份環境調查報告；但是如果沒有銀行貸款的話，做不做由謝先生決定。金律師自己從來沒做過環境調查報告，都是銀行做的；如果謝先生要做，他要自己去找環境調查專家。謝先生完全沒有這一方面的經驗，他最擔心的是隔壁的屋主以後蓋房屋的時候，會不會影響到蛋糕店。

謝先生聽說過，在空地蓋房屋，有時候會破壞到隔壁地基，他要金律師去問問隔壁土地的地主，要不要蓋房屋。金律師在政府的紀錄上看到，隔壁土地的地主是一家公司，它擁有該土地的時間已經超過80年了，便把公司的名字地主交給謝先生，請他自己去聯絡。謝先生的英文不好，謝太太的英文稍微好一點，但是比較深入的英文，她也有困難。兩人說要聯絡該土地的地主，但是一直都沒聯絡上。他們按地址去找，發現公司的辦公室早就不在了。這個空地以前是一間乾洗店，十幾年前乾洗店就歇業了，鄰居都不知道店主搬到什麼地方去，這件事便不了了之。

金律師按照一般買賣房地產的手續，訂了產權報告，兩個星期之後收到，產權清楚，謝先生便如約過戶。

兩年後蛋糕店的租約到期，謝先生把房屋收回來，自己花了20萬元整修，準備按照原定計畫自己開餐館。這個時候謝先生發現現金不足，必須要銀行融資，於是他到法拉盛找了一家華資銀行，申請貸款30萬元。他交了3000元申請費後，銀行便開始審查。

三個禮拜後，銀行通知謝先生說，他的房地產有化學污染，因為隔壁的空地以前有過污染紀錄，地主一直都沒把污染清乾淨，所以銀行不能貸款。謝先生嚇了一跳，便去找金律師商量。金律師說，當初購買物業的時候他已經說得很清楚，要不要做環境調查是謝先生的決定，金律師自己沒有訂過環境調查報告。謝先生如果要做環境調查，必須自己去找環境調查公司。謝先生這時候想起來確有這件事，只是當初的注意力都在找空地的地主，沒有注意到環境的問題。現在問題找到頭上來，只好找律師想想，有沒有解決的辦法。金律師說他沒有處理過環境污染問題，請謝先生找別的律師處理。

謝先生花了諮詢費向不同的三位律師諮詢解決這個問題的方法。三位律師都告訴他，這件事在找到空地的地主之前，謝先生是沒辦法處理的。被污染的土地是空地，污染物也很可能已經滲透到謝先生的物業地基下的土地；但是清理污染還是要從清理空地的污染開始。在沒得到空地地主的許可之前，謝先生不可能開始清理污染的土地。

其中一位律師請了他的環境專家幫謝先生解讀銀行的環境報告，也到現場做過勘驗。根據專家估計，很可能污染源是乾洗店的化學清潔溶劑。縱使找到空地的屋主，答應謝先生清理污染，清理費用也要二、三十萬元。

謝先生到現在終於了解，為什麼這筆物業的價格會比市價低很多。

本案啟示：

1. 雖說現金買賣商業房地產不需要有環境調查報告便可以過戶，但是生意人難免要和銀行打交道。縱使是現金買賣，也不能不做環境調查報告。

2. 本案土地污染的責任歸根究柢是空地的主人，謝先生如果真的要處理這個問題，他可以到法院向起訴地主。找不到地主沒關係，他只要把起訴狀送達給紐約州 Department of State（州務廳）便可以了。他可以讓法院允許他進入空地，先自己出錢把污染清理乾淨，再對空地的地主求償。如果那時候還找不到空地的地主，他可以請求法院拍賣該空地來補償自己的損失。

3. 本案的金律師處理環境議題的方式有嫌草率。一位有經驗的律師碰到這種情形應當一再警告客戶，環境調查報告在買賣商業房地產時不可或缺。如果客戶堅持不做，應該請客戶簽一份書面免責書，免除律師的責任。這樣子謝先生就不會忽略環境調查的重要了。

4. 有經驗的商業驗屋員也應該提醒買主環境調查的重要。本案的賣主堅持謝先生在兩天之內完成房屋檢查，很可能是希望謝先生在時間的壓力下，隨便找一位不適格的檢查員。

總之，生意場上多風險。價格太好的房地產一般都有問題的，買主應當步步為營。（作者為紐約州執業律師）