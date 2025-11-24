負擔能力危機 談問題要比找答案容易

川普總統(右)在白宮會見紐約市長當選人曼達尼，兩人談話的話題之一就是可負擔性。(美聯社)

2021年至2023年間通膨飆升，如今演變成一場範圍更廣、更難以捉摸的「負擔能力危機」，它成為無數現象的統稱；與其他危機一樣，這場危機難以定義、牽連廣泛，因此也難以解決。

華爾街日報報導，紐約市長當選人曼達尼 (Zohran Mamdani)競選期間一心專注於負擔能力問題，21日與川普 總統會面時也一再強調住房負擔能力和生活成本危機。川普曾經聲稱住房負擔能力危機是「民主黨的騙局」，然而他也一直在尋找藉口試圖掩蓋任期內持續不斷的種種負擔能力危機的指責。

負擔能力並非單純只是通膨，2022年通膨率達9%，但今年9月已回落至3%，比聯準會理想的2%目標高1個百分點，人們不會覺得這個差距是「危機」。負擔能力指的是有能力以當前價格購買商品和服務，依此標準最簡單的衡量指標是實際收入(扣除通膨因素後的收入)。通膨飆升時實際收入下降，隨著通膨回落和薪資成長，實際收入也隨之恢復。截至今年8月份的12個月裡，個人實際收入成長了2.3%；截至9月份的12個月裡，實際時薪成長了0.8%，兩者均與19年來的平均水平持平。

顯然這種宏觀經濟指標無法反映民眾的負擔能力危機，因為危機感是由一系列微觀經濟因素共同造成的，這些因素因人、因時、因地而異。

川普競選時就食品雜貨和油價猛烈抨擊前總統拜登 ，儘管其中一些說法並不屬實但依然引起了共鳴。待川普上任後，民眾又關注雞蛋、牛肉、咖啡、電價上漲。曼達尼也用對比鮮明的舉例描述了負擔能力：「身處最富裕的城市，五分之一的人卻買不起2.9元的地鐵卡」，他也提出一些增加住房供應的想法，但其中一些政策如房租凍漲很可能會抑制供應，導致空置率上升。和川普一樣，曼達尼會發現在競選中大談問題，比真正解決問題要容易得多。

任何民選官員恐怕都無法解決住房負擔能力危機。拜登的經歷告訴我們，人們要的並不是降低通膨(即物價上漲速度變慢)，而是物價下降。但要讓物價停止上漲一年(即通膨率為零)，可能需要經歷一次嚴重的經濟衰退；而自大蕭條以來，美國總體物價從未實質下降過。