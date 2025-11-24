Zillow調查：全國房價貶值 2012年以來首見 西部、南部最明顯

根據Zillow報告，丹佛是全美房價下跌最普遍地區，圖為丹佛市中心一處新推出的建案。(美聯社)

據房地產網站Zillow調查顯示，全美大部分地區房價 出現自2012年以來首度貶值的情況，其中以西部與南部最為明顯。就都會區而言，丹佛(Denver)、奧斯汀(Austin)、沙加緬度(Sacramento)、鳳凰城(Phoenix)、達拉斯(Dallas)房價跌勢最重。

調查指出，丹佛房價下跌尤其慘重，全市房產有91%的價格在過去一年都告下跌。奧斯汀的房市也不遑多讓，有89%的房產價格下跌，加州 的沙加緬度排第三，有88%的房價下跌，鳳凰城與達拉斯則都是87%。

西部與南部城市房價下跌情況明顯，有數十座城市的房價都告下跌，佛羅里達州幾乎所有地區的房價都較2024年下跌。不過東北部與中西部房價相對平穩。威斯康辛州、伊利諾州、麻州、康乃狄克州與紐約州價格下跌的房產比率遠低於西部與南部。

Zillow最新報告與史坦普全球凱斯-席勒房價指數(S&P Cotality Case-Shiller)報告結果不謀而合。凱斯席勒指數報告針對全美最大20個都會區進行調查，其中九個都會區房價下跌。

整體而言，全美房價普遍下跌。全美房價較高峰期平均下跌9.7%，跌幅大於2022年，但仍遠小於2008年金融危機後的27%暴跌。與此同時，房貸利率已自新冠疫情 高峰時的歷史低點上升，從而降低了消費者的購買力。自2022年9月迄今，30年期房貸抵押利率就一直是在6%以上。

不過盡管房價在過去一年下跌，大部分的房價仍是自最近一次換手後上揚，只有6%的房產價格較最近一次換手時下跌。根據統計，全美房屋自前一次售出以來價格平均上漲67%，有一些地區如紐約州水牛城(Buffalo)、加州聖荷西(San Jose)、羅德島州普羅維登斯(Providence)、俄亥俄州哥倫布(Columbus)、加州聖地牙哥(San Diego)，房價甚至翻倍。