房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區

房地產專家指出，灣區房市受到科技業裁員、人口外移以及高昂的房價影響，市場吸引力逐漸被削弱；舊金山示意圖。(取材自Unsplash @Joshua Sortino)

購屋時除了房屋掛牌價之外，生活成本、房產稅及其他費用都可能影響城市的整體負擔能力，而地方經濟表現與未來發展也同樣關鍵。房地產專家佛瑞德．羅古伊迪斯（Fred Loguidice）表示，如今買房不僅是找到理想住宅，更是在投資、購置一座城市的未來。不過，據網站GOBankingRates報導，多位房地產專家指出，美國部分城市將面臨房價 波動、經濟停滯、人口流失或保險 成本上升等改變，2026年可能不適合在這些城市置產。

報導指出，奧斯汀在疫情期間經歷了前所未有的房價飆升，如今則開始進入價格正常化階段。當地房屋庫存攀升，但價格停滯，因為薪資增長無法追上市場預期，使市場處於修正前兆。投資人表示，這種情況常伴隨價格回落，可能讓2026年的買家買在高點。Eagle Cash Buyers創辦人奧倫．索夫林（Oren Sofrin）也指出，奧斯汀在疫情期間因移居潮與科技業擴張而蓬勃發展，但近期因成本上升及需求萎縮，房價已連續兩年下跌，房屋銷售週期延長，市場買氣明顯減弱。

鐵鏽地帶市場（Rust Belt Markets）

羅古伊迪斯以密西根州弗林特（Flint）及俄亥俄州楊斯敦（Youngstown）為例指出，2026年在鐵鏽地帶購屋可能將面臨挑戰。這些地區恐將遭遇經濟停滯與人口下降問題。儘管這些房市在紙面上看似便宜，但受限於買家需求薄弱與缺乏升值空間，若市場持續下行，屋主可能面臨更大風險。

路易斯安那州紐奧良（New Orleans）

羅古伊迪斯表示，紐奧良面臨經濟成長緩慢、洪水保險費用高漲，以及老舊屋齡造成維修費不斷增加等困境。預估到2026年房價可能下跌約7%。報導指出，在價格上升且需求放緩的情況下，紐奧良房市的長期風險明顯增加。

田納西州納許維爾（Nashville, Tennessee）

REI Hub執行長亞當．漢密爾頓（Adam Hamilton）認為，納許維爾可能不是2026年購屋的理想選擇。他指出，雖然近年人口湧入帶動了當地經濟，但也造成需求大幅超越供給。儘管納許維爾具備比其他大城市更強的住宅建設能力，但關稅與勞動力短缺可能使2026年的擴建更具挑戰性，也進一步使房市供需失衡。

陽光帶市場（Sun Belt Markets）

羅古伊迪斯指出，佛羅里達、亞利桑那與德州部分地區在2020至2022年期間出現了無法持續的房價成長，2026年可能面臨修正風險，尤其是投資客比例高、薪資成長有限的市場。此外，南部沿海與高風險地區的保險費飆升，使購屋成本大幅增加，而這些潛在支出往往削弱購屋者的負擔能力。

加州舊金山（San Francisco）

羅古伊迪斯指出，曾經被視為堅不可摧的灣區房市已出現裂痕。科技業裁員、人口外移以及高昂的房價正在削弱當地市場吸引力。雖然未來的價格修正可能不會劇烈，但長期增值潛力疲弱，再加上進入成本依舊極高，使舊金山對買家而言仍具挑戰。

德州聖安東尼奧（San Antonio）

報導提到，聖安東尼奧房地產委員會成員艾德．薩帕塔（Ed Zapata）指出，今年7月該市房屋銷售量下跌10%，主要受新建案銷售下滑32%的影響。新建案減少使現有住宅競爭加劇，而當私人企業、銀行及機構投資者介入時，房價可能被推升至超過薪資成長可負擔的水平。索夫林警告，若利率持續上升或經濟放緩，市場可能面臨供給過剩壓力，過度依賴房價長期升值的買家可能難以獲利。