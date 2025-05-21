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全美最難買房前三城市都在加州 最負擔得起前三是這州

編譯盧炯燊／即時報導
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最難負擔的房屋，前三個都在加州，尤以聖塔芭芭拉 (Santa Barbara)最貴，原因包括房價高、生活成本高、房源有限等。圖為該市的微型房社區。(美聯社)
最難負擔的房屋，前三個都在加州，尤以聖塔芭芭拉 (Santa Barbara)最貴，原因包括房價高、生活成本高、房源有限等。圖為該市的微型房社區。(美聯社)

美國房價這些年來持續飆漲、房貸利率也處於高水平，讓許多有意購房者倍感壓力。

根據聖路易斯聯準銀行(Federal Reserve Bank of St. Louis)的數據，2025年首季全美房價中位數是41萬6900元，遠高於2019年同期的31萬3000元，漲幅超過30%。30年期固定房貸的平均利率也接近7%，相比2021年1月歷史低點2.65%，翻了近兩倍，在高房價加高利率的情況下，擁有住房成為一種挑戰。

影響房價的因素還有很多，包括房子本身的價格、維修成本、稅率等等。但房地產市場的一句老話就是「地點、地點、地點」(Location, location, location.)，如果願意在地點上靈活一些，還是可以找到可以負擔的房子。

財經網站WalletHub的最新研究顯示，在某些城市地區，潛在的購房者仍然可實現成為房主的夢想。

它比較了全美300個城市的購房負擔能力，考慮的因素包括房價與收入比、房屋庫存與空置率、房地產稅率、房主保險費用、整體生活成本等10項指標，列出了最負擔得起及最難負擔的城市房價。

密西根州的弗林特市(Flint)是全美最負擔得起的購房城市，房價中位數為每平方呎61元，當地房屋空置率近21%，選擇多，自然有利於買方討價還價。排第二的底特律(Detroit)同樣是在密西根州，房價中位數相對較低，空置率超過22%。賓州匹茲堡(Pittsburgh)排第三 ，該地購屋比租屋更划算。

值得注意的是，這些最容易負擔房價的城市都位於鐵鏽帶地區，後者自1980年代起工業衰退，導致經濟衰退、人口減少和城市衰退，空置率普遍在兩成以上。

相較之下，前三個最難負擔的房子都在加州，尤以聖塔芭芭拉(Santa Barbara)最昂貴，原因包括房價高、生活成本高、房源有限等；其次是聖塔蒙尼卡(Santa Monica)；至於柏克萊(Berkeley)則緊隨其後，在這裡租房要遠比買房划算。

紐約市是WalletHub十大最難買房的城市中，唯一不在加州的城市。

房價 利率 加州

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