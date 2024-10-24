美房市30年最糟 房價、利率雙高 銷售走下坡

房價和利率雙高，導致美國房市的表現30年來最糟。（路透）

全國房地產 商協會(National Association of Realtors)23日公布數據顯示，今年9月美國成屋銷售量比2023年同期縮水3.5%，不但創下1995年以來最低紀錄，而且連續兩年表現走下坡。

根據全國房地產商協會分析，美國房市出現30年來最糟糕景象的原因是房屋價格居高不下、房貸利率 維持高點，讓打算購屋的消費者望而卻步。統計顯示，2024年1月到9月的二手屋銷售，同比去年來得冷清。

全國房地產商協會指出，今年9月成屋銷售比8月減少1%，季節調整後年率(seasonally adjusted annual rate，SAAR)來到384萬棟，寫下2010年10月以來單月最低紀錄。根據華爾街 日報進行的經濟學者問卷調查，原本專家估計的降幅只有0.5%。

美國房市在2023年表現疲軟，經濟學者與房地產界高層主管原本評估，2024年房市可望大有起色。然而，房貸利率今年以來停留高點，並未如專家預測般降低。聯邦準備理事會(Federal Reserve)上個月宣布降息2碼，可是最近幾周房貸利率依然沒有跟著調降，對於許多消費者來說，購屋仍是高不可攀的目標。

由於某些地區房屋庫存量仍比歷年平均值更低，導致房價持續上漲。房屋保險費用不斷提高、2024年選舉即將到來等因素，都讓消費者面臨更多不確定因素。

全國房地產商協會首席經濟學家袁勞倫(Lawrence Yun，音譯)指出，房屋銷售量陷入低迷，美國民眾現在很少搬家。他表示，2024年全年成屋銷售量可能跟2023年相同，或者略低。

看準聯準會今年即將降息的預期心理，讓房貸利率在9月間降至6.08%，是過去兩年來的最低點。然而，房地產仲介指出，房貸利率降低來得太晚，不足以吸引買家，因為許多家庭偏好在春季買房，在孩子新學年開始之前完成搬家。

華爾街日報報導，房貸利率調降只是曇花一現，後來連續3周調升來到8月迄今最高點。

美國抵押貸款銀行協會(Mortgage Bankers Association)首席經濟學家弗拉塔東尼(Mike Fratantoni)指出，大選結果不確、勞動市場黯淡、通膨數據等都讓房市銷售冷清。