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利率低了放心借 美房貸再融資指數飆升34.5%

編譯易起宇／綜合外電
美國上周房貸再融資指數躍增34.5%，漲幅達2020年疫情初期來最高。 路透
美國上周房貸再融資指數躍增34.5%，漲幅達2020年疫情初期來最高。 路透

美國房貸再融資指數上周急升，躍增幅度達到2020年疫情初期來最高，因為借貸成本持續走低。

在截至8月9日止的上周內，美國抵押貸款銀行家協會（MBA）的再融資指數躍漲34.5%，達到逾兩年來最高的889.3；購屋貸款申請指數也攀漲2.8%，為6月第一周來最大增幅。

包含再融資和購房貸款申請的整體指數，上周則躍增16.8%，升幅是去年1月來最大。

MBA 14日公布的數據顯示，美國30年期固定利率房貸的合約利率下降1個基點至6.54%，15年期固定利率房貸利率則下降7個基點，來到了去年5月來最低。

15年期固定利率房貸利率現在比5年期可調整房貸利率低了8個基點，為2022年1月來最大差距。

美國房貸利率的走勢追隨美國公債。美國10年期公債殖利率上周跌到今年來最低水準，雖然本周已出現反彈。

雖然投資人已降低對美國聯準會（Fed）會採取更激進降息行動的預期，但他們仍預期決策官員將從9月會議開始降息。

儘管美國房貸利率一直維持在7%以下，但仍在上漲的房價限制了購房活動。全國房地產經紀人協會（NAR）13日數據顯示，美國第2季房價比去年同期上漲4.9%。

殖利率 貸款 融資

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30年期貸款利率降至6.47% 1年來最低

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