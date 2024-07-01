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日本地價漲2.3% 第3年走高 新加坡房價連漲4季 雪梨房價創新高

編譯季晶晶／綜合報導
日本去年地價上漲速度是2010年以來最快，表明疫後旅遊業蓬勃發展有助經濟復甦。圖為東京銀座街道。（歐新社）
日本去年地價上漲速度是2010年以來最快，表明疫後旅遊業蓬勃發展有助經濟復甦。圖為東京銀座街道。（歐新社）

日本去年地價上漲，速度是2010年有可比數據以來最快，表明疫後旅遊業蓬勃發展有助經濟復甦。另外，新加坡房價連續第四季上漲，雪梨房價6月創下新高。

根據日本國稅廳的調查，去年平均地價上漲2.3%，延續2021年漲0.5%和2022年漲1.5%的走勢，是連續第三年攀高。全國47個都道府縣裡，包括東京、北海道北部和沖繩南部在內共29個上漲，比前一年25個上漲要多，下跌的僅16個，少於前一年的20個下跌。

調查顯示，福岡的住房和商業用地的需求強勁，漲幅5.8%最大，那裡的重建項目支持辦公大樓的需求，而旅遊業的復甦也刺激當地對酒店和餐館的需求。

疫後外國旅客回歸則有助東京銀座土地價格在2023年攀升3.6%，連兩年走高，達每平方公尺4420萬日圓（約27萬美元）。銀座的一塊地皮連續39年保有日本最昂貴地段稱號。

在新加坡，根據市區重建局周一公布的初布數據，私人住宅價格連續第四季上漲，比起前三個月高出1.1%，漲幅略小於第1季的1.4%，反映出儘管政府對房市採取了抑制措施，銷售略受影響，當地消費能力仍持續增長。

私人公寓6月的中位價已超過170萬星元，比四年前高出逾30%。彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）房地產分析師Ken Foong 指出，房地產作為通膨避險工具仍受青睞。

市場需求強勁但供應不足也使得雪梨房價在6月創下歷史新高。根據房地產諮詢公司CoreLogic，有指標作用的雪梨住宅價值上月上漲0.5%，中位數是創新高的117萬澳元。整體而言，澳洲大城市住宅價格上漲0.7%，漲最多的是西澳州首府伯斯的2%，墨爾本下跌0.2%。

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