賤售比翻修划算 巴爾的摩部分市有空屋1元出售

馬里蘭州巴爾的摩市市議會批准計畫，將在若干條件下以低至一元的價格出售市府擁有的空屋，因為市府翻修費用更貴，不如賤售。(美聯社)

馬里蘭州最大城市巴爾的摩(Baltimore)相關官員批准一項計畫，將在若干條件下以低至一元的價格出售市府擁有的空屋。

儘管遭到市議會主席莫斯比(Nick Mosby)反對，巴爾的摩估價委員會(Board of Estimates)仍在上周的會議中針對這項計畫進行投票 。

估價委員會以四比一表決通過，莫斯比投下唯一反對票；獲准通過的新訂價結構將適用於「Buy Into BMore」網站上的市有空置房屋。

巴爾的摩住宅和社區發展局(Department of Housing and Community Development, DHCD)數據顯示，該市有超過1萬3500戶空置房產，其中近900戶屬市府所有。

根據DHCD網站上的資料，新通過的固定價格計畫僅適用於某些地區的市有房產，而且對買家設有若干規定，包括依該計畫買屋者必須承諾翻修房產，至少投入9萬元進行修繕，而且必須至少在買房一年內遷入、在該房屋裡居住五年。

唯一的反對者莫斯比在投票會議上表示，整套計畫未制訂必要保護措施以確保該市居民可優先買這些房屋、以及在房屋條件得到改善後不會被迫離開這些社區。

莫斯比表示，假如「負擔能力」、「經濟適用房所有權和產權」以及其他人們喜歡使用的美麗詞彙確實是財產處置的相關核心，那麼這真是一個糟糕的政策，因為該政策不能保護或優先考量這些社區人們的權利。

根據規畫，只有個人買家、以及社區土地信託才能以1元價格購買這些市有房產；擁有最多50名員工的非營利組織須支付1000元、擁有50名以上員工的開發商和非營利組織則須支付3000元。

ABC新聞網的WMAR電視台21日報導說，花一塊錢買房子——聽起來好得令人難以置信。「現實情況是，買家可能需要花費15萬至20萬元來翻新一棟建築，」巴爾的摩社區經濟發展公司CED Doctor執行長法默(Dwanda Farmer)說。

這不是巴爾的摩市首次推出「一元購屋」計畫，該市在1970年代已推出過一元購屋，還向買家提供聯邦政府 資助的貸款 來幫助裝修。當時，許多連排屋的價格都是一塊錢。但是破敗的房產經過重新開發，成為高收入居民和出租房，社區原有居民並未得益。