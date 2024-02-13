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今年可買房嗎？命理師：這3生肖「地產運勢大好」

記者游智文／即時報導
房市示意圖。（記者游智文／攝影）
房市示意圖。（記者游智文／攝影）

龍年來到，易經風水命理師蔡上機表示，今年買房，有三個生肖運勢最好，有機會買到好房，也可望在不動產投資上獲利。

首先是生肖雞。蔡上機表示，屬雞的人今年地產運勢大好，資產大有增加，除非完全沒有置產的能力，否則本年將會置產，也是置產的大好時機，或因不動產而獲取金錢利益或財富。

第二是生肖馬。屬馬的人，龍年地產運勢甚好且興旺，可因地產而獲利得取利益財運，地產投資者及其業者，有機會藉此發財。地產代銷或仲介業務，或以此為職業工作者，也會業績大好，成交率及獲利雙雙提高。

第三是生肖豬。蔡上機表示，肖豬的人，今年地產運勢不錯，尤其以地產為常業職業從業者，地產財運更是美好，但要注意可能因考慮思慮過度，一場庸人自擾的優柔寡斷，把好的機會給錯過或喪失掉。

蔡上機表示，雖然肖馬，肖豬房地產運勢佳，但最好不要碰海外不動產，其中肖馬者，海外不動產或物業管理雖然有利可圖，但配偶對地產或家居生活環境，可能會很不對盤，恐因此造成失和。

肖豬的人，投資海外不動產雖可獲利，但在嚐到甜頭之後，往往會出現變數，而且都是剎那間硬生生發生，令人措手不及，彷彿晴天霹靂，也應盡量避開。

投資 房地產

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