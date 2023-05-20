建商開價逾3360萬也不搬 澳「最強釘子戶」擁2公頃土地

澳洲新南威爾士州奎克斯山（Quakers Hill）的住宅區The Ponds一戶住家坐擁2公頃土地，即便建商開價10.3億台幣也不願搬走；圖中可見即便周遭蓋滿新建住宅，但該屋主仍保留自家土地與房屋。(取自Google Maps)

最強釘子戶是你？澳洲 一戶家庭眼看周遭都被新建住宅所包圍，但不論建商砸多少重金都不願出售其約5英畝（約2公頃）的土地，這在當地傳為佳話，不少人讚美屋主眼光放得長遠，也為附近住戶保留了一片視野極佳的綠地。

根據紐約郵報報導，新南威爾士州奎克斯山（Quakers Hill）的住宅區The Ponds有一戶住家，該名屋主近期拒絕建商開出的5000萬澳幣（約3360.8萬美元）的超誘人條件，也不願搬遷。女屋主札米特（Diane Zammit）直言她所心愛的房子是無法用金錢衡量的。

當地的房仲經紀人布蕾汀（Taylor Bredin）告訴媒體，大多數人早在幾年前就賣光該處的房產，但這戶人家始終堅持不賣，她預估這塊2公頃土地最多可以容納50棟房子，每塊3200平方英尺（約98坪）的地可賣到100萬澳元（約67.22萬美元）」。

This house in Australia has continually rejected offers for purchase, most recently a $50 million dollar offer, per 7News: pic.twitter.com/jCtxOMTCn6 — unusual_whales (@unusual_whales) May 7, 2023

從推特 @unusual_whales分享的高空畫面可見，札米特的房屋及其2公頃土地始終屹立不搖地留在原處，而周遭綠地則逐漸被新建屋宅蓋得密密麻麻。

附近不少住戶直呼札米特做出絕佳選擇，並稱讚她的堅持才能讓周遭視野留下一片綠植，而非相鄰建築物形成的死胡同街景；也有人感嘆屋主聰明的決定，讓她從現實面來看，發現5000萬澳幣也不足以買下一間帶有土地的房子。