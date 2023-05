建商開價逾3360萬也不搬 澳「最強釘子戶」擁2公頃土地

最強釘子戶是你?澳洲 一戶家庭眼看周遭都被新建住宅所包圍,但不論建商砸多少重金都不願出售其約5英畝(約2公頃)的土地,這在當地傳為佳話,不少人讚美屋主眼光放得長遠,也為附近住戶保留了一片視野極佳的綠地。

根據紐約郵報報導,新南威爾士州奎克斯山(Quakers Hill)的住宅區The Ponds有一戶住家,該名屋主近期拒絕建商開出的5000萬澳幣(約3360.8萬美元)的超誘人條件,也不願搬遷。女屋主札米特(Diane Zammit)直言她所心愛的房子是無法用金錢衡量的。

當地的房仲經紀人布蕾汀(Taylor Bredin)告訴媒體,大多數人早在幾年前就賣光該處的房產,但這戶人家始終堅持不賣,她預估這塊2公頃土地最多可以容納50棟房子,每塊3200平方英尺(約98坪)的地可賣到100萬澳元(約67.22萬美元)」。

This house in Australia has continually rejected offers for purchase, most recently a $50 million dollar offer, per 7News: pic.twitter.com/jCtxOMTCn6