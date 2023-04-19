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威州留待鴻海的5000萬元地改賣微軟 但鴻海能有進帳

編譯季晶晶／綜合19日電
威斯康辛州留給鴻海的5000萬美元地賣微軟，但鴻海能有進帳。(路透)
威斯康辛州留給鴻海的5000萬美元地賣微軟，但鴻海能有進帳。(路透)

威斯康辛州東南部一塊價值5000萬美元的土地，原本要留給鴻海，但因為先前應允要建廠雇用大量員工的承諾未兌現，威州將把這塊土地賣給科技巨擘微軟

微軟計畫在密爾瓦基以南大約30英里（50公里）、拉辛縣蒙特普萊森村的315英畝（127公頃）土地上，興建價值10億美元的資料中心。根據微軟全球社區研究和參與部門的總監Paul Englis，這種資料中心通常雇用300至400人。

鴻海在蒙特普萊森有製造設施。該公司2017年宣布將耗資100億美元在此設廠、雇用1萬3000人。威州同意相對提供近30億美元的稅負優惠。但鴻海未兌現承諾，威州現任州長艾佛斯已將稅務抵免縮減到8000萬美元，具體取決於創造的就業機會和投資數量。鴻海2021年底前創造768個符合條件的職缺並進行7740萬美元的資本投資後，去年獲860萬美元的稅務抵免。

根據威斯康辛州東南部經濟發展組織編製的微軟項目情況說明書，這塊土地是包括鴻海園區在內租稅增額融資區的一部分。拉辛縣發言人Mia Tripi說，鴻海花了6000萬美元幫助蒙特普萊森官員買地以創建這個特定開發區。

根據說明書，鴻海會收到土地賣給微軟的收益，部分補償當初的費用，而微軟為新建築支付的財產稅可收回42%，每年最高500萬美元。微軟須在2026年7月前展開第一階段建設，2033年7月之前進入第二階段。

科技業最近正在緊縮，微軟也未能倖免於這一趨勢。該公司1月宣布計畫裁員1萬人，幾占員工總數的5%，並合併租用的辦公地點。

與此同時，微軟表示，在推特（Twitter）開始對進入其應用程式編程界面收費後，微軟為廣告商提供的社群媒體規畫和調度工具將不再支持推特。

微軟的Smart Campaigns服務可協助廣告主管理包括在臉書、Instagram和LinkedIn上的社群媒體活動，該公司周三表示，到4月25日，這項產品的用戶將不能再寫推文，或看到過去的推文和互動。

去年買下推特的億萬富豪馬斯克對此事的回應是，指控其「非法」取用推特數據並威脅要提告。

微軟 鴻海 推特

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