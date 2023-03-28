房價上演雙城記 西部12都會區下跌 東部37都會區卻漲

美國房市價格出現東西兩樣情；德州以西12個都會區房價在1月都出現下跌，但科羅拉多以東37個大都會區房價卻上漲。(美聯社)

美國房市上演「雙城記」，房價 東西部兩樣情：包括奧斯汀在內德州以西12個都會區房價在1月都下跌，但科羅拉多州以東37個大都會 區房價卻上漲；而房價被高估的10個市場皆位在南部和中西部，亞特蘭大就名列其中。

華爾街日報報導，疫情結束後，美國各地房市價格開始對當地影響因素做出反應，像是負擔能力、供應和就業等，讓美國房市出現分化。

房市分析人士明言，這種地域性差異很不尋常，可謂前所未見。房地產市調機構Black Knight企業研究戰略副總裁瓦爾登(Andy Walden)指出：「我們從沒見過這種情況，東西部差異如此鮮明。」

西部某些房市自1990年代以來，在科技展業推動下，房價持續上揚；如今，與科技業關係最緊密的城市，則成了房市下跌最快的地區。加州聖地牙哥和舊金山1月房價較去年同期滑落了10%，西雅圖房價則下跌了7.5%。

在東半部，佛羅里達州和其他南方市場仍持續吸引企業前往投資並增加就業機會。奧蘭多(Orlando)房價上漲了9.3%，邁阿密則是50大都會區中漲幅最高的地區，房價激增了12%。Jills Zeder Group房產經紀人茱蒂‧澤德 (Judy Zeder)指出，許多金融公司在2021年和2022年遷到邁阿密，至今仍有員工陸續抵達並且還沒找到房子。

康乃狄克州哈特福(Hartford)和紐約州水牛城(Buffalo)等地區，則是在有更多的可負擔房屋增加和房源緊縮的情況下，1月份房價成長了約8%。

不過，隨著西部房市持續下滑，部分東部房市也開始出現衰退，許多經濟學者預計今年春季或夏季房價，將會進一步下跌。分析師指出，田納西州納許維爾(Nashville)和北卡羅來納州 洛麗(Raleigh)等城市價格曾一度暴漲的東南部都市地區，將特別容易受影響。

根據Black Knight數據，1月份最讓人住不起的十個都會區，有七個位在西部，包括舊金山、西雅圖和洛杉磯；而房價最被高估的前十名，則都集中在南部和中西部；其中，亞特蘭大、佛州珊瑚角(Cape Coral)和北卡夏洛特(Charlotte)1月房價高估的程度最嚴重。

與此同時，外州買家湧進愛達荷州波夕市(Boise)、亞利桑納州首府鳳凰城(Phoenix)、德州奧斯汀，讓當地人卻步，在利率攀升，需求放緩之下，也對市場形成壓力。